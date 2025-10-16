Nowość do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i wymagającej

Hudsalva Panthenol 200 ml charakteryzuje się unikatową, perłową konsystencją, która mimo bogatej formuły, szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego, lepkiego filmu, a jedynie delikatną warstwę ochronną. Duża pojemność to odpowiedź na potrzeby osób zmagających się z suchościami na skórze całego ciała. .

Hudsalva Panthenol 200 ml od swederm. Kluczowe składniki i działanie

Sercem składu Hudsalvy Panthenol 200 ml jest 5% pantenolu, który błyskawicznie koi podrażnienia, przyspiesza regenerację i przywraca skórze elastyczność. Działanie to wzmacniają alantoina i pozyskiwany z rumianku bisabolol, które wspólnie działają przeciwzapalnie oraz intensywnie łagodzą zaczerwienienia czy świąd.

Maść wykorzystuje również wysoką koncentrację emolientów i humektantów, z gliceryną na czele. Zapewnia to głębokie, długotrwałe nawilżenie, natłuszczenie i zmiękczenie szorstkiego naskórka. Jednocześnie skutecznie wspiera barierę lipidową.

Hudsalva Panthenol 200 ml niweluje skutki działania czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz czy suche powietrze. Dzięki formule wolnej od zapachu i barwników jest rekomendowana do pielęgnacji skóry nadwrażliwej, reaktywnej oraz z podrażnieniami, odleżynami czy otarciami.

Już po pierwszej aplikacji maść przynosi natychmiastowe ukojenie i widoczne wygładzenie. Regularne stosowanie prowadzi do wzmocnienia naturalnej bariery ochronnej, redukcji mikropęknięć i drobnych uszkodzeń, a także do przywrócenia naturalnej miękkości i elastyczności.

i Autor: swederm/ Materiały prasowe

