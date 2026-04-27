NOWOŚĆ od Your KAYA: Liquid glow, czyli ultralekki tint do twarzy i rozświetlające kropelki do twarzy i ciała

Liquid glow. Bardziej wyrównana i świetlista skóra

Oba produkty opierają się na płynnych, niemal niewyczuwalnych formułach, które wtapiają się w skórę i budują efekt zdrowej, świetlistej cery. Marka określa ten rytuał hasłem liquid glow – podejściem do makijażu, w którym liczy się lekkość i transparentność, nie krycie. To balans pomiędzy pielęgnacją a makijażem, stworzony z myślą o skórze, która ma wyglądać świeżo i promiennie bez ciężkich warstw.

Ultralekki, nawilżający tint do twarzy

Ultralekki tint to tonujące serum, które tworzy na skórze cienką, oddychającą warstwę. Formuła subtelnie wyrównuje koloryt i wygładza cerę optycznie, dając naturalne, świeże wykończenie bez efektu maski. Produkt łatwo się rozprowadza i pozwala budować efekt stopniowo – od minimalnego wyrównania po wyraźniejsze wygładzenie. Your KAYA pozycjonuje tint jako codzienną alternatywę dla podkładu. Produkt Ddstępny jest w pięciu wersjach kolorystycznych, dzięki czemu każda karnacja znajdzie dla siebie odpowieni odcień.

Rozświetlacz w płynie do twarzy i ciała

Rozświetlające kropelki zamykają w transparentnej, płynnej formule efekt pearl glow – bez widocznych drobin i bez uczucia ciężkości na skórze. Drobno zmielone pigmenty optycznie wygładzają cerę i dodają jej blasku, podkreślając naturalny koloryt i opaleniznę. Produkt jest wielofunkcyjny: można go stosować solo na twarz, dekolt czy ramiona, ale też mieszać z tintem, kremem, podkładem lub balsamem do ciała. Marka podkreśla, że to właśnie elastyczność użycia jest jedną z kluczowych cech kropelkowego formatu.

Wielofunkcyjny i wielowymiarowy rytuał

Tint i kropelki zostały zaprojektowane jako duet, ale działają równie dobrze osobno. Your KAYA proponuje kilka sposobów łączenia produktów – m.in. tint jako baza wyrównująca, a kropelki jako rozświetlające wykończenie wybranych partii twarzy, lub odwrotnie, dla efektu bardziej rozproszonego, wewnętrznego glow. Możliwe jest też zmieszanie obu produktów w jednym kroku aplikacji. Marka nie narzuca jednej właściwej kolejności – zamiast tego zostawia przestrzeń na własne eksperymenty i indywidualny poziom blasku.

i Autor: YourKaya/ Materiały prasowe