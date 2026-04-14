Nowy Rekord Guinnessa ustanowiony przez polską markę Fale Loki Koki

Od pomysłu do rekordu świata

Pomysł podjęcia próby bicia Rekordu Guinnessa narodził się z potrzeby zjednoczenia środowiska fryzjerskiego wokół wspólnego, ambitnego celu oraz pokazania siły polskiej branży beauty na arenie międzynarodowej. Fale Loki Koki, jako marka od lat wspierająca rozwój fryzjerów i edukację w branży, chciała stworzyć wydarzenie, które wykracza poza standardowe działania - coś, co realnie zapisze się w historii i stanie się powodem do dumy dla całego środowiska.

To wydarzenie było absolutnie niesamowite, czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Do tej pory nikomu w Polsce nie udało się ustanowić nowego rekordu w liczbie pofarbowanych głów. Chcieliśmy być pierwsi. Ogromnie cieszy nas odzew ze strony fryzjerów, ich zaangażowanie i fakt, że razem z nami chcieli zapisać się w Księdze Rekordów Guinnessa - mówi Karolina Kawczyńska, Dyrektor Marketingu Fale Loki Koki.

Naturalnym wyborem na realizację tego przedsięwzięcia były Międzynarodowe Targi LOOK & beautyVISION w Poznaniu - jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie tam co roku spotykają się profesjonaliści, liderzy rynku i pasjonaci fryzjerstwa, co stworzyło idealne warunki do zgromadzenia setek specjalistów w jednym miejscu. Skala targów, ich prestiż oraz infrastruktura pozwoliły nie tylko na sprawną organizację wydarzenia, ale również na nadanie mu odpowiedniej rangi i międzynarodowego charakteru.

Poprzedni rekord należał do Chin

Dotychczasowy rekord w kategorii „Most heads of hair dyed by a team in eight hours” należał do Chin i został ustanowiony w 2024 roku w Szanghaju. Wynik wynosił wówczas 221 wykonanych koloryzacji w ciągu ośmiu godzin.

Był to imponujący rezultat, który sprawił, że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. To właśnie ten wynik stał się punktem odniesienia dla Fale Loki Koki i polskich fryzjerów, którzy podjęli wyzwanie, aby go przekroczyć i przejąć tytuł.

Prowadzący, którzy nadali rytm rekordowi

Nad przebiegiem wydarzenia czuwali doświadczeni prowadzący: Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt - znani z wieloletniej obecności w branży fryzjerskiej, edukatorzy i praktycy, którzy na co dzień pracują z profesjonalistami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Obaj podkreślali niezwykłą jedność, pełne skupienie na zadaniu oraz imponującą jakość pracy setek zgromadzonych fryzjerów.

Na scenie pojawił się również Bartosz Bronowicki - Instruktor Akademii Fale Loki Koki i Dyrektor Kreatywny marki Mila Pro, znany z łączenia precyzji technicznej z artystycznym podejściem do fryzjerstwa oraz Sebastian Karczewski - barber, edukator i Dyrektor Kreatywny marki Męskie Zacięcie, wicemistrz świata Federacji CMC, który od lat szkoli fryzjerów i buduje społeczność profesjonalistów w branży.

Prowadzący nie tylko dbali o energię i wyjątkową atmosferę wydarzenia, ale również o ścisłe przestrzeganie zasad Guinness World Records. Jako doświadczeni fryzjerzy doskonale rozumieli specyfikę pracy uczestników i wiedzieli, jak skutecznie ich mobilizować, jednocześnie dbając o najwyższe standardy wykonania.

Od pierwszych minut było czuć niesamowitą energię i emocje wśród uczestników. Radość, ekscytacja i wzajemne wsparcie naprawdę niosły to wydarzenie – z takiej liczby osób płynęła ogromna siła, która napędzała wszystkich do działania - podkreśla Bartosz Bronowicki.

Na miejscu obecny był również Daniel Traut - instruktor Akademii Fale Loki Koki oraz marki Męskie Zacięcie, który w latach 2016-2022 dwukrotnie ustanowił rekord Polski oraz rekord Guinnessa w strzyżeniu na czas. Podczas wydarzenia wspierał uczestników, dzieląc się swoim doświadczeniem i dodając im motywacji w trakcie całego wyzwania.

Ekscytacja, koloryzacja, walka z czasem

O godzinie 9:30 pierwsi fryzjerzy rozpoczęli swoje zmagania, przystępując do realizacji próby pobicia rekordu. Od tego momentu każda minuta miała znaczenie, a precyzja, tempo pracy i ścisłe przestrzeganie zasad Guinness World Records decydowały o końcowym wyniku.

Każdy z uczestników rozpoczynał od przygotowania mieszanki koloryzującej. Fryzjerzy mieli możliwość wyboru farb spośród profesjonalnych marek dostępnych w ofercie Fale Loki Koki, takich jak Artego, Mila Pro, Montibello, Subrina Professional oraz DrB (Męskie Zacięcie).

Fale Loki Koki zapewniło uczestnikom pełne zaplecze techniczne oraz niezbędne akcesoria, w tym profesjonalne suszarki marki forma, które miały swoją premierę podczas targów LOOK 2026. Przygotowano 60 stanowisk do koloryzacji, 20 myjek oraz 20 stanowisk do suszenia.

Z każdą kolejną godziną tempo pracy nie słabło - wręcz przeciwnie, rosła zarówno mobilizacja uczestników, jak i liczba zaliczonych koloryzacji.

Taka szansa trafia się raz na milion. To niezwykła okazja, by pokazać swoje umiejętności i być częścią wydarzenia o takiej skali. Dla nas to ogromna duma, że mogliśmy wziąć udział w czymś tak wyjątkowym - mówi Lucyna, jedna z uczestniczek wydarzenia.

243 koloryzacje i tytuł Rekordzisty Guinnessa

Po ośmiu godzinach intensywnej pracy i ogromnych emocji nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Oficjalny sędzia Guinness World Records - Carl Saville, ogłosił wynik, potwierdzając tym samym ustanowienie nowego rekordu świata.

Finalny rezultat wyniósł aż 243 zaliczone koloryzacje, co oznaczało zdecydowane pobicie dotychczasowego rekordu. Symboliczna bariera 222 pofarbowanych głów została przekroczona już na około godzinę przed zakończeniem próby, co tylko spotęgowało emocje i dało uczestnikom dodatkową energię do dalszej pracy.

Co ciekawe, to właśnie 222. koloryzację, która przesądziła o pobiciu rekordu wykonała Katarzyna Stefańska, instruktorka Akademii Fale Loki Koki oraz edukatorka marki Subrina Professional.

Sędzia nie krył swojego podziwu, oficjalnie chwaląc uczestników i twórców za doskonałą organizację oraz niezwykle profesjonalne przygotowanie całej strefy do bicia rekordu. Oficjalny certyfikat z rąk sędziego odebrał Waldemar Kotecki - założyciel Fale Loki Koki.

Nowy Rekord Guinnessa ustanowiony przez Fale Loki Koki to dowód na siłę współpracy, profesjonalizm i pasję polskiego środowiska fryzjerskiego. To także wyraźny sygnał, że polska branża beauty potrafi wyznaczać standardy na światowym poziomie.