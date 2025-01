Nowy rok, nowy zapach. Idealne perfumy na 2025

Walentynkowa sama słodycz. Do kąpieli solo lub we dwoje

Wybór zapachu Gisada to coś więcej niż tylko zmiana aromatu – to decyzja, która podkreśli styl i doda pewności siebie na cały rok. Gisada to marka rozumiejąca, jak ważne są pierwsze wrażenia. Oferuje perfumy, które będą trwałym śladem na skórze i zapadną w pamięci tych, którzy spotkają ich właściciela.

Ambassadora – elegancja i zmysłowość

Ambassadora to zapach dla kobiet, które cenią sobie ponadczasową elegancję, a jednocześnie pragną emanować zmysłowością i subtelną pewnością siebie. W połączeniu słodyczy mandarynki, jagody i kwiatów pomarańczy z głębokimi nutami wanilii, drzewa sandałowego i piżma, kompozycja staje się nie tylko eleganckim dopełnieniem stylu, ale również odzwierciedleniem wewnętrznej harmonii. Ambassadora to perfumy, który dodają pewności siebie, tworząc aurę tajemnicy i zmysłowości, doskonałe na każdą okazję – od codziennych spotkań po wieczorne wyjścia.

Energia i styl: Elegancka, pewna siebie kobieta, która podkreśla swój wyrazisty charakter.

Komu pasuje: Dla kobiet, które pragną łączyć zmysłowość z klasą. Idealna propozycja na romantyczne wieczory, ale też codzienną pewność siebie.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe

BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder



Ambassador Men – pewność siebie i męska elegancja

Ambassador Men to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy pragną emanować pewnością siebie i elegancją. To zmysłowe połączenie świeżych nut zielonej mandarynki, jabłka, kardamonu i fiołków. Baza z mchem i wanilią dodaje głębi i pozostaje wyczuwalna przez cały dzień, przypominając o niezależności i wyrafinowanym stylu. Ambassador Men to zapach mężczyzny, który wie, czego chce i doskonale czuje się w swojej skórze.

Energia i styl: Mężczyzna z klasą, pewny siebie, który świetnie odnajduje się zarówno w eleganckich, jak i codziennych stylizacjach.

Komu pasuje: Dla mężczyzn, którzy pragną podkreślić swoją elegancję i silny charakter.

Nuty zapachowe Ambassador Men:

GŁOWA: zielona mandarynka, jabłko, kardamon, fiołek

SERCE: lawenda, czarny pieprz, piwonia, paczula, mango

BAZA: wetyweria, ambra, wanilia, mech, drzewo tekowe



Ambassador Intense – siła, charyzma i intensywność

Ambassador Intense to męski zapach, który wyraża charyzmę i siłę. Jego intensywność, wyrazistość i głębia sprawiają, że staje się zapachem przywódcy. Z intensywnymi nutami grejpfruta, bergamotki i kardamonu przechodzi w soczyste, owocowe akcenty malin i karmelu, które są osadzone w głębokiej bazie z paczulą, skórą i bursztynem. Ambassador Intense to kompozycja, która podkreśli indywidualność i nie pozwoli przejść niezauważonym – będzie idealnym wyborem na wyjątkowe okazje, jak i na codzienne wyjścia, gdy chcesz poczuć się naprawdę wyjątkowo.

Energia i styl: Mężczyzna o silnym charakterze, pewny siebie, z charyzmą i elegancją.

Komu pasuje: Dla mężczyzn, którzy szukają zapachu o jeszcze większej intensywności, który przyciąga uwagę i podkreśla ich indywidualność.

Nuty zapachowe Ambassador Intense:

GŁOWA: bergamotka, mandarynka, grejpfrut, absolut lawendy, kardamon gwatemalski, różowy pieprz, żywica elemi, ekstrakt z imbiru, ekstrakt CO2 kadzidłowy, gałka muszkatołowa, lukrecja, akord ozonowy

SERCE: malina, karmel, frezja, egipski geranium, jaśmin, orchidea, goździk, cynamon, heliotrop

BAZA: fasolka tonka, wanilia, skóra, paczula, wetyweria Haiti, drzewo kaszmirowe, bursztyn, labdanum, mech dębowy, piżmo



Titanium – siła, niezależność i współczesna elegancja

Titanium to zapach, który doskonale oddaje ducha sportowego zwycięzcy. Pełen energii i siły idealnie komponuje się z męską pewnością siebie. Z połączeniem ostrych nut różowego pieprzu, artemizji i kardamonu, zapach ten przechodzi w pełne charakteru akcenty lawendy, skóry i drewna cedrowego. Baza z irysem, wanilią i paczulą dodaje elegancji, tworząc z Titanium zapach dla mężczyzn, którzy nie boją się wyzwań.

Energia i styl: Mężczyzna silny, nowoczesny, ceniący sobie elegancję, ale również odwagę w wyrażaniu siebie.

Komu pasuje: Dla mężczyzn szukających zapachu, który podkreśli ich niezależność i wyrafinowaną męskość.

Nuty zapachowe Titanium:

GŁOWA: różowy pieprz, artemizja, szałwia, kardamon

SERCE: lawenda, drzewo cedrowe, skóra, cynamon, drzewo sandałowe

BAZA: irys, wanilia, tonka, paczula, balsam jodłowy

Autor: materiały prasowe GISADA