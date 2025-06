NYX Professional Makeup rusza z globalną kampanią z Paris Hilton i Saweetie — „If You NYX You Know”

NYX Professional Makeup prezentuje swoją najnowszą, globalną kampanię „If You NYX You Know”, w której główną rolę odgrywają światowe gwiazdy – Paris Hilton oraz raperka Saweetie. Kampania opiera się na idei „najgorzej strzeżonego sekretu branży beauty” — powszechnie znanym fakcie, że NYX Professional Makeup od lat oferuje profesjonalnej jakości kosmetyki w przystępnych cenach, z imponującą gamą odcieni dopasowaną do każdej karnacji. Kluczowym elementem kampanii jest seria zabawnych spotów wideo z udziałem Paris Hilton i Saweetie, które od połowy czerwca są emitowane globalnie w mediach społecznościowych, na platformach cyfrowych, billboardach oraz w przestrzeniach handlowych.

i Autor: materiały prasowe NYX