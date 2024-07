Obudź swoją skórę - kofeina w pielęgnacji

Zmniejszone opuchnięcia

Sen to jeden z naszych najlepszych urodowych sprzymierzeńców. Ale bardzo niewiele osób jest w stanie faktycznie przespać 8 godzin każdej nocy. Efekt? Zmęczone okolice oczu, opuchlizna i poszarzały wygląd skóry. Z pomocą przyjdzie tu właśnie kofeina. Jej obecność w naszym porannym kremie pod oczy jest równie pomocna, jak kawa w naszej porannej filiżance.

Zobacz także: Letnie garden party - idealne stylizacje dla niej i dla niego

Rozjaśniający krem pod oczy FOREO IRIS™ C-Concentrated

Cząsteczki kofeiny są wystarczająco małe, aby przeniknąć przez skórę, więc kosmetyki do pielęgnacji ją zawierające "zachęcają" nasze ciało do naturalnego usuwania nadmiaru zatrzymanego płynu. Ten mechanizm sprawia, że skóra wygląda na mniej opuchniętą. Kofeina bardzo lubi się też z witaminą C, która wzmacnia efekt redukcji opuchnięć i odmładzania. To połączenie stanowi bazę wielu kremów, np. skutecznego kremu pod oczy FOREO IRIS™ C-Concentrated. Ten bogaty w przeciwutleniacze produkt wygładza delikatne okolice oczu, ukrywa drobne linie i pobudza mikrokrążenie, aby zmniejszyć worki pod oczami oraz rozjaśnić i wyrównać kolor skóry. Sprawdzi się idealnie dla każdego, kto boryka się z cieniami!

Żegnamy cellulit

Kofeina przenika przez skórę i dociera do podskórnej tkanki tłuszczowej. Gdy tam dotrze, przekształca tłuszcz w kwasy tłuszczowe, które są pobierane przez krążącą krew i zużywane jako energia dla ciała. Rozkładanie nagromadzonych "kieszonek tłuszczowych", które nadają cellulitowi jego charakterystyczny wygląd skórki pomarańczy, prowadzi do uzyskania gładszej powierzchni.

Ujędrniające FOREO SUPERCHARGED™ Firming Body Serum

Do tego zadania sprawdzi się doskonale FOREO SUPERCHARGED™ Firming Body Serum, czyli jedwabiste i lekkie serum do ciała, które odżywia skórę oraz zmniejsza widoczność cellulitu. To wszytsko dzięki obecności w składzie przeciwutleniaczy, ujędrniającej żywicy brzoskwiniowej, wspomnianej modelującej kofeinie, nawilżającemu skwalanowi, alantoinie, pantenolowi oraz kompleksowi kwasu hialuronowego.

Dobra/Zła wiadomość na koniec

Efekty kofeiny są tymczasowe. Tak jak fizyczne pobudzenie w naszym ciele słabnie w ciągu dnia, tak samo efekt stosowania kosmetyków z kofeiną. Dlatego dla najlepszych, długotrwałych rezultatów i odświeżającego rytuału, produktów pielęgnacyjnych z kofeiną powinniśmy używać codziennie!

i Autor: materiał prasowy FOREO