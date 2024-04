Ochrona bariery hydrolipidowej skóry

Codzienne zwyczaje pielęgnacyjne, narażenie skóry na działanie czynników zewnętrznych (promieniowanie, wahania temperatury, smog) mogą mieć negatywny wpływ na barierę hydrolipidową. Gdy skóra staje się wrażliwa, skłonna do powstawania podrażnień lub nagle staje się zaczerwieniona, przesuszona lub produkuje nadmiar sebum, często w ten sposób chce nam zasygnalizować, że coś jest nie tak. Co może uszkadzać jej barierę ochronną? Zbyt agresywna pielęgnacja (za dużo kosmetyków, za dużo składników), wysokie stężenia składników aktywnych dotąd niestosowanych (warto innowacje do pielęgnacji wprowadzać stopniowo), peelingi mechaniczne, pielęgnacja ignorująca panujące warunki atmosferyczne czy brak ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego droga do pięknej i zdrowej skóry prowadzi przez odpowiednią pielęgnację, która będzie wspierała naszą barierę hydrolipidową i odpowiadała na indywidualne potrzeby skóry.

Marka tołpa.® proponuje dwa rozwiązania: dermo face sebio BHL. dla skóry ze zmianami trądzikowymi oraz dermo face lipidro. jako odpowiedź na potrzebę skóry suchej z zaburzoną barierą hydrolipidową także przy zmianach atopowych.tołpa.® dermo face sebio BHL.

Dermokosmetyki tołpa.® dermo face, sebio BHL zostały stworzone z myślą o skórze ze zmianami trądzikowymi. Zawarte w nich wyselekcjonowane składniki aktywne wraz z ekstraktem z torfu odnawiają barierę skóry, uzupełniając ją o hydroskładniki dzięki czemu przyspieszają eliminację niedoskonałości. Przywracają nawilżenie i balans hydrolipidowy. Skóra odzyskuje świeżość i zdrowy wygląd.

i Autor: materiały prasowe tołpa

