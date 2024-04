Polskie marki, o których warto wiedzieć. Ten produkty wtopią blask w Twoją skórę

Nie mamy się czego wstydzić. Polskie marki kosmetyczne "wymiatają". Polki mają dostęp na najlepszych kosmetyków, a marki takie jak BasicLab, Nacomi, tołpa, Bielenda czy Ziaja dają radę. Polska jest również ogromnym eksporterem kosmetyków, a nasze produkty dostępne są na całym świecie. Oio Lab to polskie, naturalne kosmetyki. - W Oio Lab wykorzystujemy moc naturalnych składników o długiej historii stosowania, otrzymywanych przy użyciu zaawansowanej technologii, aby dostarczać widoczne, potwierdzone badaniami rezultaty dla Twojej skóry - czytamy na ich stronie.

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze.

Zobacz także: Moda alert: Ta sukienka na lato 2024 z Reserved jest wprost stworzona dla kobiet po 60-tce. Elegancka i kobieca za jedyne 49 zł. Modna sukienka na lato

Kremowe produkty od Oio Lab

Oio Lab Pielęgnujący Rozświetlacz Hyperfresh Balm

To wyjątkowe połączenie kremowej konsystencji i intensywnej pielęgnacji, które zapewnia natychmiastowy efekt hiper-świeżej skóry przy każdej aplikacji.

To wyjątkowe połączenie kremowej konsystencji i intensywnej pielęgnacji, które zapewnia natychmiastowy efekt hiper-świeżej skóry przy każdej aplikacji.Formuła balsamu została opracowana z myślą o dostarczaniu intensywnej pielęgnacji nawet najbardziej wrażliwej skórze. Dzięki zaawansowanym składnikom botanicznym, takim jak olej z mongongo, ultra-stabilna witamina C i ekologicznego ekstraktu z korka dębowego, balsam nawilża, odżywia i chroni skórę, jednocześnie otulając ją delikatnym światłem.

Rozświetlacz zawiera super-małe, odbijające światło naturalne minerały, które nadają skórze naturalnego blasku, podkreślając jej piękno. Rozświetlający Balsam Hyperfresh Balm dostarczy nie tylko natychmiastowych rezultatów w postaci promiennego wykończenia, ale także zapewni długotrwałą pielęgnację i zdrowy wygląd skóry.

i Autor: materiały prasowe Oio Lab

Oio Lab Eye and Cheek Colour Balm / Melting Blush

To inspirowany cerą muśniętą świeżym powietrzem i nauką o zdrowiu skóry, wielozadaniowy, koloryzujący balsam o kremowej konsystencji, zawiera woski kwiatowe, zaawansowane ekstrakty roślinne i pigmenty mineralne, zapewniając natychmiastowy efekt odżywczego koloru - jak po czasie spędzonym wśród natury.

i Autor: Materiały prasowe Oio Lab