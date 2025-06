Ochrona przeciwsłoneczna na miarę – 5 produktów z filtrem, które powinnaś znać

W tym sezonie stawiamy na pielęgnację z wysoką ochroną UV o działaniu popartym doświadczeniem i formułami nowej generacji, które wspierają skórę w walce z fotostarzeniem, utratą nawilżenia i stresem oksydacyjnym. Sięgnij po kosmetyki stworzone z myślą o skuteczności i codziennym komforcie stosowania – od lekkich baz po innowacyjne kremy o zróżnicowanych konsystencjach. Każdy z produktów to efekt eksperckiego podejścia i dbałości o potrzeby współczesnej skóry. Poznaj pielęgnację, która odpowiada na wyzwania słonecznego sezonu – mądrze i bez kompromisów.

MULTIOCHRONA

Idealny na lato – dla wszystkich, którzy kochają słońce, aktywne dni na świeżym powietrzu i miejskie przygody, ale nie chcą rezygnować z kompleksowej ochrony skóry. DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+ to lekki krem z innowacyjnym systemem multiochrony, który nie tylko chroni przed promieniowaniem UV, ale także przed zanieczyszczeniami miejskimi i stresem oksydacyjnym. Zawiera filtry nowej generacji, kompleks URBAN ADAPT (ektoina + niacynamid), silnie antyoksydacyjną witaminę C i puder soft focus, który wygładza i rozświetla cerę. Świetny pod makijaż, w poręcznym formacie – idealny nawet w podróży na drugi koniec świata.

Wypróbuj: DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+, 36,99 zł/30 ml

MULTIFUNKCYJNA BAZA, KTÓRA CHRONI I PIELĘGNUJE

Baza pod makijaż, która ułatwia jego aplikację, przedłuża trwałość, a jednocześnie chroni przed słońcem i pielęgnuje skórę? CASHMERE DD BASE – DAILY DEFENCE Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+ to produkt idealny, gdy lubimy kosmetyczny minimalizm. Łączy właściwości bazy pod makijaż, serum intensywnie pielęgnującego oraz kremu ochronnego z wysokim filtrem UV. Zapewnia subtelne wykończenie z efektem delikatnego matu, a także bardzo wysoką ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Wyjątkowa formulacja zapewnia głębokie nawilżenie oraz intensywne działanie pielęgnujące dzięki starannie skomponowanym składnikom: witaminie C, niacynamidowi i prebiotykom dbającym o mikrobiom skóry.

Wypróbuj: CASHMERE DD BASE – DAILY DEFENCE Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+, 51,99 zł/30 ml

OCHRONA PO JAPOŃSKU

W kraju Kwitnącej Wiśni konieczność ochrony przed promieniami UV to pielęgnacyjna tradycja, a codzienne stosowanie produktów z wysokim SPF jest jasne jak… słońce. HADA LABO TOKYO HYALU RENEW MULTIFUNKCYJNY KREM OCHRONNY SPF 50 nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale także intensywnie nawilża i koi podrażnienia, przywracając skórze zdrowy, promienny wygląd. Dzięki składnikom aktywnym wzmacnia barierę ochronną i zatrzymuje wilgoć w naskórku, sprawiając, że skóra pozostaje miękka i elastyczna. HYALU RENEW to kompleksowe połączenie 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego: Nano – Mineral HA (nawilżenie i regeneracja), Fermented HA (wzmocnienie bariery ochronnej), Hyaluronic Acid (łagodzenie podrażnień), Hyalu – Resilience (wzmocnienie funkcji barierowych skóry), Penetrating HA (głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry). Z kolei Gluco-oligosacharyd – prebiotyk pochodzenia naturalnego dba o zachowanie równowagi mikrobiomu skóry, a kolagen o niskiej masie cząsteczkowej (hydrolizowana forma kolagenu) pozwala na bardziej efektywne przenikanie w głąb skóry, uelastyczniając ją i nawilżając. W składzie znajdziemy też alantoinę, która działa łagodząco, nawilża oraz zapobiega przesuszeniu skóry.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW MULTIFUNKCYJNY KREM OCHRONNY SPF 50, 69,99 zł/50 ml

OCHRONA V.I.P.

Mowa o gwiazdorskiej ochronie skóry. Dla artystów i celebrytów kondycja cery to nieodłączny element wizerunku. Dlatego przywiązują ogromną wagę do pielęgnacji i odpowiedniej profilaktyki. A jak wiadomo, nic tak nie przyspiesza starzenia się skóry i powstawania przebarwień, jak narażenie jej na słońce. Małgorzata Kożuchowska razem z marką PERFECTA stworzyła Krem ochronny SPF 50+ do twarzy, szyi i dekoltu, który chroni przed fotostarzeniem i przebarwieniami. Rewolucyjna technologia HERO 3[PEP]TM oparta na synergicznym działaniu 3 rodzajów peptydów, erytrytolu oraz prebiotyku zapewnia wielowymiarową i skuteczną pielęgnację. W formule znalazła się też witamina C (działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i energizująco na skórę, pomaga stymulować produkcję kolagenu) oraz ceramidy, które odbudowują naturalną barierę lipidową skóry skutecznie eliminując uczucie ściągnięcia i suchości, zapewniając znaczącą poprawę nawilżenia.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Krem ochronny SPF 50+ do twarzy, szyi i dekoltu, 54,99 zł/40 ml

SKONCENTROWANY NA EFEKT

W YOSKINE RETINOLOX Przeciwzmarszczkowym kremie silnie ochronnym na dzień SPF 50+ zastosowano GSPTM (Global Skin Protection) – SPF 50+. To gwarancja bardzo wysokiej ochrony przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, które mogą przyspieszyć proces starzenia, a jednocześnie zapewnienia skórze korzyści pielęgnacyjne. Formuła kremu zawiera również peptydy sygnałowe, które wspierają procesy odnowy i regeneracji skóry, poprawiając jej strukturę, kwas hialuronowy o intensywnym działaniu nawilżającym oraz karotenoidy, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami i pomagają opóźniać oznaki starzenia.

Wypróbuj: YOSKINE RETINOLOX Przeciwzmarszczkowy krem silnie ochronny na dzień SPF 50+, 72,99 zł/30 ml