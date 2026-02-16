Ochronna pielęgnacja Twojej skóry zimą

Odpowiednio dobrane formuły chronią skórę przed stresem oksydacyjnym, intensywnie nawilżają i wzmacniają jej strukturę, pozwalając zachować elastyczność oraz zdrowy blask nawet w najbardziej wymagających, zimowych warunkach. To codzienna tarcza, która konsekwentnie przywraca jej komfort i poczucie bezpieczeństwa. Oto produkty EISENBERG, dzięki którym zapewnisz swojej skórze niezawodną ochronę.

OCZYSZCZANIE, KTÓRE CHRONI

Zimowa pielęgnacja zaczyna się od właściwego oczyszczania – delikatnego, ale skutecznego, które nie narusza osłabionej bariery hydrolipidowej. EISENBERG HYDRATING VELVET MAKE-UP REMOVER to aksamitne mleczko nawilżające, które usuwa makijaż i codzienne zanieczyszczenia, jednocześnie otulając skórę komfortem. Kremowa konsystencja delikatnie rozpuszcza makijaż, nie powodując uczucia ściągnięcia ani przesuszenia. Dzięki olejowi z moreli i awokado oraz łagodzącemu bisabololowi skóra pozostaje miękka, gładka i odpowiednio nawilżona już na etapie demakijażu. Wzbogacone o Formułę Trio-Molecular®, mleczko wspiera regenerację i zdrowy wygląd skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG HYDRATING VELVET MAKE-UP REMOVER, 325 zł/150 ml/sephora.pl

NATYCHMIASTOWE UKOJENIE

Zimą skóra potrzebuje wsparcia, które działa szybko i skutecznie. EISENBERG COMFORTING CALMING SERUM to delikatne, skoncentrowane serum, które błyskawicznie koi podrażnienia, intensywnie nawilża i przywraca skórze poczucie komfortu. Lekka, przyjemna formuła otula cerę, redukując zaczerwienienia i minimalizując skutki działania czynników zewnętrznych. Wyciąg z komórek macierzystych liści maliny chroni DNA skóry i zapewnia silne działanie antyoksydacyjne, podczas gdy wyciąg z kadzidłowca łagodzi stany zapalne i zmniejsza reaktywność cery. Olej sezamowy wspiera odbudowę, wzmacniając naturalną odporność skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG COMFORTING CALMING SERUM, 489 zł/30 ml/sephora.pl

INTENSYWNE ODŻYWIENIE

Zimą skóra szybciej traci wilgoć, staje się szorstka, napięta i bardziej podatna na podrażnienia. EISNEBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM to bogaty krem odżywczy stworzony z myślą o skórze, która potrzebującej natychmiastowego ukojenia oraz wzmocnienia bariery ochronnej. Masło karite intensywnie regeneruje, odbudowuje płaszcz lipidowy i chroni przed utratą wilgoci, przywracając skórze miękkość oraz elastyczność. Bisabolol działa łagodząco, redukuje zaczerwienienia i minimalizuje dyskomfort. Wzbogacony o Formułę Trio-Molecular®, krem wspiera naturalne procesy regeneracyjne i dotlenienie komórek, zapewniając skórze głębokie odżywienie oraz długotrwały komfort.

SPRAWDŹ: EISENBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM, 355 zł/50 ml/sephora.pl

KREM-TARCZA OCHRONNA

Zimowa skóra nie tylko walczy z mroźnym wiatrem i niskimi temperaturami, ale także ze stałymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. EISENBERG THE IDEAL PROTECTION to emulsja 3 w 1, która tworzy na skórze tarczę ochronną, zachowując jej naturalny blask i elastyczność. Formuła produktu łączy peptydy kakao criollo chroniące przed stresem oksydacyjnym i światłem niebieskim, wyciąg z nasion moringi zapewniający detoks z toksyn środowiskowych, ceramidy roślinne wzmacniające barierę skórną oraz aloes i masło shea intensywnie nawilżające i wygładzające. Dzięki temu skóra jest chroniona, odżywiona i gotowa stawić czoła każdemu zimowemu wyzwaniu.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE IDEAL PROTECTION, 639 zł/50 ml/sephora.pl

NOCNA REGENERACJA

Nie możemy zapominać również o regenerującej pielęgnacji na noc. EISENBERG ANTI-STRESS TREATMENT to produkt stworzony z myślą o skórze codziennie narażonej na czynniki osłabiające jej naturalną równowagę. Jego konsystencja otula cerę, wspierając jej regenerację i pomagając odzyskać zdrowy, wypoczęty wygląd. Połączenie masła karité, bisabololu i lukrecji działa kojąco, detoksykująco i normalizująco, redukując oznaki zmęczenia oraz przywracając komfort. Stosowany wieczorem krem wspomaga nocną odnowę, dzięki czemu skóra o poranku jest bardziej miękka, wygładzona i pełna naturalnego blasku.

SPRAWDŹ: EISENBERG ANTI-STRESS TREATMENT, 719 zł/50 ml/sephora.pl