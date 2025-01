Odkryj blask karnawałowych nocy. Zegarek to nowa biżuteria!

Walentynkowa sama słodycz. Do kąpieli solo lub we dwoje

ZEGARKI DAMSKIE

GUESS GW0812L2

GUESS GW0812L2 to kwintesencja luksusu i elegancji. Ten wyrazisty dodatek zachwyca swoją szeroką, złotą kopertą oraz bogactwem połyskujących kryształów, które zdobią zarówno tarczę, jak i bransoletę. Precyzyjne detale sprawiają, że model ten hipnotyzuje i z pewnością stanie się najjaśniejszym punktem wieczorowej stylizacji.

GUESS Coral GW0868L4

Ten zegarek w kolorze różowego złota wyróżnia się misternie zdobioną bransoletą, której finezyjnie falujące linie wysadzane są subtelnymi kryształkami. Tarcza zegarka o fakturze drobno połyskującego piasku przyciąga uwagę delikatnym, ale efektownym wykończeniem, idealnie wpisującym się w atmosferę karnawałowych wieczorów. To dodatek, który stanie się niezwykłą ozdobą każdego kobiecego nadgarstka.

GUESS Ribbon GW0838L1

Zegarek GUESS GW0838L1 to pełna uroku esencja kobiecego szyku. Jego srebrna bransoleta o unikalnym designie, ozdobiona subtelnymi kokardkami, wysadzanymi kryształkami, nadaje mu absolutnie niepowtarzalnego charakteru. Minimalistyczna, srebrna tarcza, otoczona połyskującymi kamieniami, emanuje elegancją. To wyjątkowy model, pełen oryginalnych detali, które czynią go doskonałym wyborem na każde eleganckie przyjęcie w sezonie karnawałowym.

GUESS GIA GW0683L6

GUESS GW0683L6 to model, który kradnie serca swoją unikalnością i wyrazistym charakterem. Dwukolorowa bransoleta łączy złote i srebrne ogniwa, tworząc elegancki kontrast. Tarcza w kształcie podkowy, ozdobiona licznymi kryształkami, to symbol szczęścia, który dodaje zegarkowi oryginalności i przyciąga spojrzenia. Zegarek ten doskonale sprawdzi się jako dodatek zarówno do klasycznej małej czarnej, jak i do bardziej odważnych stylizacji w głębokich odcieniach.

GUESS Mod Heavy Metal GW0740L2

GUESS GW0740L2 TO zjawiskowy zegarek, który zwraca uwagę swoim unikalnym designem. Masywna bransoleta w postaci złotego łańcucha stanowi mocny akcent, idealny na wieczorne wyjścia. Prostokątna koperta w złotym odcieniu otacza głębokozieloną tarczę, której satynowe wykończenie nadaje całej kompozycji elegancji i tajemniczości. Ten model łączy nowoczesność z klasycznym luksusem, będąc doskonałym dodatkiem dla osób ceniących wyrazisty styl.

ZEGARKI MĘSKIE

GUESS Phoenix GW0816G1

GUESS GW0816G1 to zegarek, który definiuje pojęcie luksusu dla mężczyzn. Jego srebrna bransoleta i koperta są w pełni pokryte połyskującymi kryształami, co nadaje mu spektakularnego wyrazu. Tarcza z trzema mniejszymi subtarczami łączy funkcjonalność z wysublimowaną estetyką, a delikatne detale w formie kamieni czynią ten model idealnym wyborem na najbardziej wyjątkowe okazje. To propozycja dla mężczyzn, którzy nie boją się wyrażać swojej indywidualności i lubią błyszczeć.

GUESS Collegiate G GW0888G2

GUESS GW0888G2 to odważna propozycja, która łączy w sobie pełen blichtru styl retro z nowoczesnym luksusem. Złota koperta i bransoleta nadają mu ekskluzywnego charakteru, a kontrastująca, czarna tarcza z dużą literą G i inspirowanymi kalifornijską estetyką napisami, podkreśla jego wyjątkowość. Ten zegarek perfekcyjnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się efektowne pierwsze wrażenie.

GUESS Majestic GW0909G2

GUESS GW0909G2 to zegarek dla mężczyzn, którzy cenią wyrafinowane dodatki z nutą sportowego stylu. Szeroka, złota koperta z cyrkoniami, czarna tarcza z ozdobną, złotą fakturą i dodatkowymi subtarczami oraz silikonowy, czarny pasek, tworzą efektowne połączenie elegancji i funkcjonalności. Zegarek idealnie sprawdzi się w towarzystwie eleganckiego garnituru czy smokingu.

GUESS Mens Gold Tone GW0700G1

Ten model to idealny wybór dla mężczyzn, którzy pragną podkreślić swój niebanalny styl i pewność siebie. Maksymalistyczny, pełen eleganckiego przepychu design oraz duży rozmiar tego zegarka sprawiają, że z pewnością nie pozostanie on niezauważony. Czarna bransoleta ozdobiona złotym, orientalnym, roślinnym wzorem doskonale współgra z czarnym cyferblatem, na którym powtarza się ten sam dekoracyjny motyw w kolorze czarnym. Ta bogata kompozycja została stworzona z myślą o wywieraniu niezatartego wrażenia. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i wyposażony w szkło mineralne chroniące tarczę, zegarek łączy spektakularny wygląd z trwałością i funkcjonalnością.

GUESS Clyde GW0896G3

Nowoczesny, elegancki i ponadczasowy. Taki jest zegarek GW0896G3, który zwraca uwagę klasycznym zestawieniem srebra, złota i oliwkowej zieleni, wzbogaconym o subtelny, czarny akcent. Złote rzymskie indeksy i smukłe wskazówki podkreślają jego wyrafinowany styl. To model, który trafi w gusta stylowego mężczyzny, który ceni wszechstronne dodatki, idealne zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje.

