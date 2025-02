Odkryj modowe nowości w sklepach Lidla

Wiele kobiet ceni sobie łączenie komfortu z modnym wyglądem, również podczas codziennych obowiązków. Dresowa bluza U.S. Grand Polo dla Esmara to prostota, funkcjonalność i jakość w jednym – w sklepach Lidl Polska, od poniedziałku, 3 lutego, będzie dostępna 20 zł taniej, za 39,99 zł1/szt. Miękka, przyjemna w dotyku strona wewnętrzna zapewni ciepło nawet w najchłodniejsze dni, a klasyczne kolory – czarny i beżowy – sprawdzą się zarówno w domu, jak i podczas aktywnego dnia na świeżym powietrzu. Do kompletu warto dobrać spodnie dresowe U.S. Grand Polo dla Esmara. Wykonane z równie miękkiego materiału kupimy również 20 zł taniej, w cenie 39,99 zł2/para.

Panowie także znajdą coś dla siebie. Dresowe bluzy i spodnie U.S. Grand Polo dla Livergy, dostępne 20 zł taniej, w cenie 49,99 zł3/szt. lub para, to doskonały wybór na leniwe weekendy, treningi czy spacery. Natomiast miłośnicy klasyki z pewnością docenią sweter z grubej dzianiny Livergy w supercenie 39,99 zł/szt. – to ponadczasowy element garderoby, który świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas bardziej formalnych okazji. W ofercie sieci pojawi się również zestaw dwóch bawełnianych podkoszulków Livergy (9,99 zł4/szt.) o żeberkowej strukturze, idealnych jako baza pod ciepłe swetry czy bluzy.

Dzieci potrzebują ubrań, które dotrzymają im kroku w każdej sytuacji – podczas zabawy, spacerów czy nauki. Kolekcja U.S. Grand Polo dla najmłodszych łączy funkcjonalność z modnym designem, który przypadnie do gustu zarówno maluchom, jak i rodzicom. Dresowe bluzy U.S. Grand Polo dla Lupilu dostępne 15 zł taniej, za 34,99 zł5/szt., zachwycą kolorami i praktycznymi rozwiązaniami, jak zamek błyskawiczny z osłoną podbródka. Miękka i ciepła strona wewnętrzna sprawia, że to idealny wybór na zimowe tygodnie. Do zestawu warto dobrać spodnie dresowe U.S. Grand Polo dla Lupilu, które będzie można dostać 20 zł taniej, za 29,99 zł6/para.

Warto dodać, że w ofercie modowej od U.S. Grand Polo zastosowano technologię ecoprint – nadruki wykonano z ekologicznych past, które są w pełni bezpieczne dla środowiska i zdrowia.

Dopełnieniem zimowych stylizacji są buty trekkingowe Crivit, które spełnią oczekiwania zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Modele dla pań charakteryzują się profilowaną podeszwą z amortyzacją oraz odblaskowymi elementami, które zwiększają widoczność i bezpieczeństwo podczas spacerów. Wodoodporne buty męskie z solidnymi noskami i napiętkami zapewniają stabilność i ochronę w każdych warunkach. Oba modele są dostępne w supercenie 79,99 zł/para.

Kolekcja Friends wraca na lidlowe półki!

Już od poniedziałku, 3 lutego, w sklepach Lidl Polska na fanki serialu „Przyjaciele” czeka wyjątkowa okazja, by poczuć magię kultowego świata szóstki z kawiarni Central Perk! Na lidlowych półkach znajdziemy bluzy dresowe damskie Friends w supercenie 44,99 zł/szt., dostępne w dwóch wzorach i kolorach. Wystarczy odrobina wyobraźni, by przenieść się na słynną pomarańczową kanapę i spędzać wieczory przy odcinkach ukochanego sitcomu!

i Autor: materiały prasowe Lidl