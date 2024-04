Odkryłam sekret pięknej skóry Włoszek. Dzięki temu skóra wygląda na młodszą i wypoczętą

Podstawą pięknej skóry jest nawilżanie. Prawidłowe nawodnienie organizmu to rzecz niezbędna dla ogólnego zdrowia. Potrzebuje tego również Twoja skóra. Mitem jest, że cery tłuste nie powinny stosować kremów nawilżających. Odpowiednią dawkę nawodnienia skórze zapewnisz stosując maseczki. Podaruj skórze 5 przeciwdziałających starzeniu zabiegów spa na twarz. Potwierdzone klinicznie zmniejszenie zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO™ 3 od marki FOREO bezpośrednio zwalcza efekty utraty wilgotności przez skórę oraz zmniejszenia elastyczności z wiekiem, ujędrniając jednocześnie skórę za pomocą chłodzącej krioterapii. W przeciwieństwie do tradycyjnych nawilżaczy i maseczek, technologia Hyper-Infusion urządzenia UFO™ 3 zapewnia dogłębne, długotrwałe nawilżenie, które pomaga wprowadzić składniki aktywne produktów pielęgnacji w głąb skóry, gdzie działają najlepiej. Sprawia to, że urządzenie to jest niezbędne do uzyskania młodziej wyglądającej, promiennej cery przez cały dzień.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Brązowa, promienna skóra to latem marzenie wielu osób. Niestety, wielogodzinne opalanie się na słońcu nie służy naszej skórze i może nawet mieć niebezpieczne konsekwencje w przyszłości. Na szczęście z pomocą przychodzi rynek kosmetyczny i coraz popularniejsze samoopalacze. Wiele osób jednak nie wie, jak je stosować i obawia się nieestetycznych plam i zacieków na skórze. To niepotrzebne, odpowiednio zaaplikowany samoopalacz stworzy na skórze delikatną opaleniznę.

Skin Island Glow Tannig Drops od Charlotte Tilbury to unikalne połączenie makijażu, pielęgnacji oraz spektakularnej opalenizny. Dzięki nim uzyskasz wspaniałą, zdrową i naturalnie wyglądającą opaleniznę. Upiększające krople brązujące Charlotte zapewnią każdemu muśniętą słońcem i bosko rozświetloną skórę.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Już od kilku sezonów prawdziwym hitem w makijażu są kremowe produkty do twarzy. Róże, rozświetlacze i bronzery w płynie nadają skórze bardziej promienny wygląd i sprawiają, że wygląda ona na wypoczętą i świeżą. Wiele osób obawia się ich aplikacji błędnie myśląc, że jest ona trudna i bardziej czasochłonna od tradycyjnych pudrowych produktów. Tak nie jest, wystarczy kilka pociągnięć pędzla lub gołąbeczki do makijażu a zyskamy efekt naturalnego blasku i rumianych policzków.

Oio Lab Eye and Cheek Colour Balm / Melting Blush to inspirowany cerą muśniętą świeżym powietrzem i nauką o zdrowiu skóry, wielozadaniowy, koloryzujący balsam o kremowej konsystencji, zawiera woski kwiatowe, zaawansowane ekstrakty roślinne i pigmenty mineralne, zapewniając natychmiastowy efekt odżywczego koloru - jak po czasie spędzonym wśród natury.

i Autor: Materiały prasowe Oio Lab

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Jak osiągnąć takie efekt w domowym zaciszu?

PHLOV DIAMOND LOOK to rozświetlenie w słoiczku. Naturalne rozświetlenie, którego poszukujemy na co dzień, jeszcze nigdy nie było tak blisko! Zamknięte w słoiczku kremu Diamond Look perłowe mikropigmenty i ekstrakt z dziewanny redukują widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości. Krem dopasowuje się do karnacji i ma niezwykle lekką konsystencję. Roślinny kwas hialuronowy, emolient z ostropestu, skwalan i olej jojoba nawilżają nawet do 24h i nadają skórze aksamitną gładkość.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV