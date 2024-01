Odmładzające fryzury dla kobiet po 40-tce na wiosnę 2024. Te cięcia dosłownie odejmują lat i maskują zmarszczki

Absolutnie zakazany kosmetyk do makijażu dla kobiet po 50-tce. Tragicznie podkreśla zmarszczki i dodaje lat. Jeżeli chcesz wyglądać młodo to lepiej wyrzuć ten kosmetyk do śmieci

Najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 40-tce na wiosnę 2024. Te cięcia doskonale odmładzają i maskują zmarszczki

W 2024 roku nadal królować będą krótkie, stylowe cięcia. Tego rodzaju fryzury są dobre dla kobiet dojrzałych, które nie chcą spędzać wielu godzin na stylizacji włosów. Jednym z hitów na wiosnę 2024 będzie kitty cut, czyli cieniowane cięcie do poziomu ramion. To rewelacyjna fryzura dla kobiet o cienkich włosach, które chcą optycznie dodać sobie objętości. Kitty cut rewelacyjnie podkreśla kształt twarzy, a dzięki odpowiedniemu cieniowaniu odmładza i zmiękcza zmarszczki. Kolejną propozycją dla kobiet po 40-tce jest mini bob. To nowoczesne cięcie, która doskonale podkreśla kości policzkowe i dodaje włosom energii. W połączniu z grzywką dodaje lekkości i sprawia, że twarz prezentuje się młodziej. Rok 2024 we fryzjerstwie to także delikatne loki. To bardzo kobieca propozycja, która sprawdzi się nie tylko na większe wyjścia. Kobiety po 40-tce nie powinny bać się loków. Subtelne fale zrobiona na grubej lokówce genialnie zmiękczają rysy twarzy i maskują widoczność zmarszczek.

