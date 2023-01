Ognista promocja w Rossmann na ulubioną farbę do włosów wśród kobiet po 60-tce. Szach mat na siwe włosy. Modne odcienie w niskiej cenie.

Ulubiona farba kobiet po 60-tce w promocji Rossmann

W najnowszej promocji Rossmann, która potrwa do 31 stycznia, znalazło się wiele kosmetyków, które uwielbiają kobiety dojrzałe. Wśród nich farby do włosów Loreal, które są jednymi z najchętniej kupowanych produktów do koloryzacji przez kobiety po 60-tce. Farby do włosów Loreal Preference są dostępne w Rossmann w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego każda kobieta planująca metamorfozę swojej fryzury lub chcąca po prostu odświeżyć kolor swoich włosów z pewnością znajdzie idealny dla siebie. To wyjątkowe odcienie Préférence z odbijającymi światło barwnikami dają efekt świetlistego koloru pełnego refleksów. Co więcej, farba do włosów Loreal doskonale kryje siwe włosy, a intensywny kolor utrzymuje się nawet do 8 tygodni. W promocji Rossmann jej cena została obniżona z 39 do 26 złotych!

Internautki zakochały się w farbie do włosów Loreal

Kobiety są zachwycone efektem koloryzacji, jaki dała im farba Loreal Preference. Niektóre z nich wręcz twierdzą, że po wypróbowaniu tego produkty mogły spokojnie zrezygnować z regularnych wizyt u fryzjera. - Efekt uzyskałam, włosy nie uszkodzone wręcz po farbowaniu miękkie i puszyste. . Zrezygnowałam z fryzjera zaoszczędziłam czas, pieniądze - pisze jedna z internautek. Inne panie zachwalają ją za doskonałe krycie siwych włosów. - Wydajna farba do włosów, bardzo dobrze kryje siwe włosy, długo utrzymuje kolor - podkreśla w opiniach kobieta.

