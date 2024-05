Opalenizna bez słońca? Tak, to możliwe!

Jak uzyskać efekt trwałej i jednolitej opalenizny bez smug czy plam? Wystarczy przestrzegać tych trzech, prostych zasad:

Wybierając kolor produktu, pamiętajmy, by dopasować go zawsze do odcienia swojej skóry. Dzięki temu uzyskamy naturalny efekt. Balsamy brązujące Dove pozwalają na stopniowe budowanie opalenizny, więc nawet jasny balsam po kilku aplikacjach nada skórze ciepły, brązowy odcień.

Przed użyciem produktów samoopalających należy odpowiednio przygotować skórę. Zaleca się wykonanie peelingu minimum jeden dzień wcześniej, by złuszczyć zrogowaciały naskórek, uwzględniając przede wszystkim kolana, łokcie i stopy, czyli miejsca, w których skóra jest najbardziej sucha. Następnie warto nawilżyć ciało ulubionym balsamem. Aby ułatwić aplikację produktu, nogi powinny być gładkie. Dlatego jeśli decydujemy się na depilację, nie możemy zostawiać tego na ostatni moment – warto wykonać ją na około 24 godziny wcześniej.

Nakładając produkt na czystą i osuszoną skórę, należy stosować delikatne ruchy, unikając nadmiernej aplikacji na suchych obszarach. Kosmetyk najlepiej rozcierać kolejno na poszczególne partie ciała, kierując się od dołu do góry. Po użyciu kosmetyków do opalania dokładnie umyj ręce.

Zyskaj piękną opaleniznę z produktami Dove!

Balsam do ciała z samoopalaczem Dove Summer Revived

Luksusowy balsam z nawilżającą gliceryną i ekstraktem z aloesu nie tylko opala, ale również zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie - nawet do 72 godzin, pielęgnując skórę i poprawiając jej kondycję. Kosmetyk stopniowo nadaje skórze słoneczny odcień, dzięki czemu nie pozostawia smug czy plam. Pomaga utrzymać skórę miękką i gładką oraz czyni opaleniznę jeszcze piękniejszą! Dodatkowo, delikatny zapach dojrzewających w słońcu owoców nadaje każdej aplikacji balsamu nutę świeżości, otulając skórę delikatnym, przyjemnym aromatem. Połączenie luksusowego balsamu do ciała i balsamu brązującego, pozwala uzyskać efekt „muśniętej słońcem” skóry przez cały rok. Balsam Dove Summer Revived dostępny jest w dwóch tonacjach – do jasnej i średniej karnacji oraz do średniej i ciemnej karnacji.

Pianka samoopalająca Dove Summer Revived

Innowacyjna formuła lekkiej pianki ułatwia aplikację produktu, dzięki czemu nie pozostawia smug i plam na skórze i ubraniach, szybko się wchłania i nie lepi się. Efekt naturalnej opalenizny powstaje stopniowo i w sposób kontrolowany, zwiększając się wraz z kolejnym użyciem kosmetyku. Pianka samoopalająca Dove Summer Revived pomaga również utrzymać skórę miękką i gładką, pielęgnuje ją i poprawia jej kondycję, aktywnie nawilżając – nawet do 48 godzin. Jest odpowiednia dla skóry wrażliwej. Produkt dostępny jest w dwóch odcieniach - dla jasnej i średniej oraz dla średniej i ciemnej karnacji, dzięki czemu można wybrać ten kolor, który najbardziej odpowiada naszej skórze.

Balsam do ciała z samoopalaczem Dove Care + Visible Glow

Balsam z samoopalaczem został specjalnie opracowany, aby nadać skórze promienny letni blask i naturalnie wyglądającą opaleniznę. Oprócz stopniowego budowania koloru pomaga również zachować miękkość skóry. Formuła została przebadana dermatologicznie i wzbogacona o odbudowujące serum ceramidowe, dzięki czemu skóra pozostaje nawilżona nawet do 24 godzin. Kosmetyk dostępny jest w dwóch odcieniach - dla jasnej i średniej karnacji oraz dla średniej i ciemnej karnacji. Dodatkowo butelka w 100% pochodzi z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia (wyłączając nakrętkę i etykietę).

Samoopalający krem do twarzy i ciała Dove Summer Revived

Samoopalający krem do twarzy i ciała nadaje skórze zdrowo wyglądającą opaleniznę. Szybko się wchłania i ma nielepiącą się formułę. Wzbogacony aloesem i gliceryną nie przesusza skóry i pozostawia ją nawilżoną aż do 72 godzin. Krem do twarzy i ciała Dove Summer Revived dostępny jest w dwóch odcieniach - dla jasnej i średniej karnacji oraz dla średniej i ciemnej karnacji.

