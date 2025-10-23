Okryj swoją skórę cieplutką kołderką odżywczej pielęgnacji. Nowości w świecie beauty

Nawilżenie to podstawa

Po lecie skóra często bywa przesuszona i potrzebuje intensywnego nawilżenia. Zmień lekkie, żelowe konsystencje na bogatsze kremy i balsamy. Szukaj składników takich jak kwas hialuronowy, gliceryna, ceramidy czy naturalne oleje (np. jojoba, arganowy). Nie zapominaj o nawilżaniu ust – pomadka ochronna z filtrem UV to must-have na jesienne dni.

Delikatne oczyszczanie

Chłodniejsze powietrze może sprawić, że skóra staje się bardziej wrażliwa. Zrezygnuj z agresywnych peelingów mechanicznych na rzecz łagodniejszych opcji enzymatycznych lub kwasowych o niskim stężeniu. Delikatne oczyszczanie pomoże usunąć martwe komórki naskórka, odsłaniając świeżą i promienną cerę.

Regeneracja i odżywienie

Jesień to doskonały czas na wprowadzenie do pielęgnacji serum i maseczek o działaniu regenerującym i odżywczym. Składniki takie jak witamina C, retinol (stosowany ostrożnie i stopniowo!), niacynamid czy peptydy pomogą wzmocnić skórę, poprawić jej elastyczność i koloryt oraz zredukować drobne zmarszczki powstałe po ekspozycji na słońce.

Ochrona przeciwsłoneczna – nadal ważna!

Chociaż słońca jest mniej niż latem, promieniowanie UV nadal dociera do naszej skóry. Nie rezygnuj z kremu z filtrem SPF! Wybieraj lżejsze formuły, które dobrze sprawdzą się pod makijażem. Pamiętaj, że ochrona przeciwsłoneczna to najlepszy sposób na zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się skóry i przebarwieniom.

Pielęgnacja dłoni i ciała

Nie zapominaj o dłoniach i reszcie ciała! Skóra na dłoniach szybko reaguje na chłodne powietrze, stając się sucha i szorstka. Regularnie stosuj nawilżający krem do rąk. Po kąpieli lub prysznicu aplikuj bogaty balsam do ciała, aby zapobiec przesuszeniu i utrzymać skórę miękką i gładką.

Gdzie szukać jesiennych skarbów?

Jeśli szukasz wyjątkowych nowości i bestsellerów idealnych do jesiennej pielęgnacji skóry, koniecznie zajrzyj do Sephory! Znajdziesz tam szeroki wybór produktów od renomowanych marek, które pomogą Ci stworzyć idealną rutynę na ten sezon. Eksperci Sephora chętnie doradzą Ci w wyborze kosmetyków dopasowanych do potrzeb Twojej skóry. Odkryj moc jesiennej pielęgnacji i ciesz się zdrową, promienną cerą przez cały sezon!

Top 4 pielęgnacyjne hity z Sephory

Drunk Elephant - Amino Rain™ Glasswater Serum – Nawilżające serum do twarzy

Amino Rain™ to serum przeznaczone do skóry odwodnionej, opracowane na bazie unikalnego duetu 1% kwasu poliglutaminowego (lub sfermentowanego poliaminokwasu) i 0,5% dipalmitoilu hydroksyproliny, zapewniającego intensywne i długotrwałe nawilżenie.

Kompleks wodny Hiya Super Hydration wspomaga równowagę nawilżenia skóry, wzmacniając jej elastyczność i barierę ochronną.

System stymulacji światłem podkreśla blask cery, zapewniając efekt „glass skin”.

GLOW RECIPE Glass Balm – pielęgnacja ust z połyskiem i nawilżenie

Przebadana klinicznie, intensywnie nabłyszczająca kuracja do ust z mikrocząsteczkowym kwasem hialuronowym, która zapewnia 12 godzin nawilżenia i nadaje blask.

TATCHA The Dewy Skin Cream – Bogaty krem nawilżający

Ten bogaty krem nawilżający natychmiast zapewnia trzy razy więcej nawilżenia* dzięki zawartości kwasu hialuronowego, który nadaje skórze świetlisty blask i nie tylko. Udowodniono, że widocznie wypełnia drobne zmarszczki, zatrzymuje wilgoć i chroni przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

YEPODA The Porefect Pad – Złuszczające płatki z wodą różaną, AHA, BHA i PHA

Te wielofunkcyjne, biodegradowalne płatki tonizujące złuszczają, nawilżają i poprawiają strukturę skóry w jednym kroku. Nasze płatki w kształcie serca, wzbogacone wodą różaną oraz kwasami AHA, BHA i PHA, wprowadzają innowacje K-Beauty bezpośrednio do Twojej codziennej pielęgnacji, zapewniając gładszą i bardziej promienną skórę. Osiągnięcie efektu Glass Skin nigdy nie było łatwiejsze!