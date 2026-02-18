Optyczny efekt botoksu - co potrafi nowoczesna pielęgnacja?

Efekt natychmiastowego wygładzenia skóry jest możliwy dzięki pielęgnacji z innowacyjnymi składnikami aktywnymi. Serum Anti-ox polskiej marki KLOO zapewnia optyczny efekt botox-like za sprawą zawartości neuropeptydu – argireliny. To naturalny relaksant mięśni, który wizualnie wygładza zmarszczki od razu po aplikacji i poprawia wygląd skór

Uzyskanie spektakularnych efektów na skórze nie musi wymagać skomplikowanej, wieloetapowej pielęgnacji. Często kluczem jest świadomy wybór wysokiej jakości kosmetyków, które wykorzystują nowatorskie składniki aktywne. Dzięki nim, wystarczy minimalna ilość kroków, a rezultat widoczny jest natychmiast.

Propozycją marki KLOO dla osób, które pragną wygładzonej, napiętej i zdrowo wyglądającej skóry jest Serum Anti-ox, które zapewnia optyczny efekt botox-like. Za jego złożone działanie odpowiada kilka kluczowych składników aktywnych.

GŁADKA SKÓRA Z SERUM KLOO ANTI-OX

KLOO Anti-ox to serum rozjaśniające z efektem promiennej skóry zaraz po nałożeniu. Poprawia jej stan na wielu poziomach: wygładza ją, redukuje widoczność przebarwień i zauważalnie zmniejsza drobne zmarszczki.

Dzięki zawartości argireliny, która jest naturalnym relaksantem mięśni, zmniejsza napięcie skóry, zapewniając efekt wygładzenia i jędrności. Argirelina jest peptydem biomimetycznym, którego zastosowanie wpływa na ograniczenie skurczu mięśni mimicznych twarzy. Dzięki temu serum natychmiast zapewnia optyczny efekt botox-like, czyli wizualne wygładzenie zmarszczek, który utrzymuje się nawet do 8 godzin po aplikacji. Przy systematycznym stosowaniu rezultat jest długotrwały.

Formuła wzbogacona jest też o arbutynę, która również odpowiada za wygładzenie. Skutecznie eliminuje przebarwienia, a skóra zyskuje jednolity koloryt i promienny wygląd. Kwas ferulowy i glutation jako silne antyoksydanty chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Dla najlepszego efektu, rekomendujemy używanie serum Anti-ox z kremem Healthy Glow z 10%, stabilną formą witaminy C. W tym stężeniu to silny antyoksydant, który rozjaśnia skórę i pomaga wyrównać jej koloryt. Redukując przebarwienia oraz oznaki zmęczenia, zapewnia skórze zdrowszy, bardziej promienny wygląd, a przy tym zmniejsza widoczność́ zmarszczek. Dzięki temu powierzchnia skóry jest bardziej wygładzona.

  •  Argirelina - peptyd biomimetyczny, naturalny relaksant mięśni, redukuje napięcie skóry, wygładza i ujędrnia. Odpowiada za widoczny natychmiast, optyczny efekt botox-like.
  •  Arbutyna - skutecznie eliminuje przebarwienia, nadając skórze jednolity koloryt i promienny wygląd.
  •  Kwas ferulowy - skutecznie neutralizuje wolne rodniki. Zwiększa jędrność skóry. Zmarszczki stają się mniej widoczne.
  •  Glutation - rozjaśnia skórę i redukuje przebarwienia. Jest także silnym antyoksydantem oraz zwiększa odporność skóry na stres i zanieczyszczenia.
  •  Resweratrol - przeciwdziała starzeniu, chroni skórę przed uszkodzeniami zewnętrznymi i pomaga w jej regeneracji.

Krem na dzień Healthy Glow

Pielęgnacja od KLOO łączy minimum kroków z maksymalnym rezultatem. Produkty marki powstają w oparciu o sprawdzone, ale innowacyjne składniki aktywne i starannie opracowane formuły, wspierające kondycję skóry i przynoszące rezultaty już od pierwszego użycia.

