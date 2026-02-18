Skoncentrowane mydła do rąk i ciała… oraz rytuał dla zmysłów!

Warto świadomie wybierać produkty do mycia rąk i decydować się na takie, które mają sprawdzone, skuteczne składy, a przy tym są delikatne dla skóry oraz pięknie pachną. To naprawdę ma sens. Przecież dłonie są naszą wizytówką: to one witają się, gestykulują, dotykają i są widoczne każdego dnia. Choć kremy do rąk odgrywają ważną rolę w pielęgnacji, jej pierwszy i absolutnie kluczowy krok to oczyszczanie. Dobrze dobrane mydło nie tylko myje, ale też pielęgnuje i właśnie od niego zaczyna się świadoma troska o dłonie.

Jantar® Hydra Bliss: esencja bursztynowa + algi morskie

Ta nazwa nie jest przypadkowa: „Hydra” symbolizuje intensywne nawilżenie, a „Bliss” oznacza błogość i ukojenie. Bo tak właśnie działa to mydło – sprawia, że codzienna podstawowa pielęgnacja rąk i ciała staje się przyjemnym rytuałem. Ma przyjazne pH i zawiera starannie dobrane składniki aktywne, które pielęgnują skórę i dbają o jej kondycję każdego dnia. Esencja bursztynowa, znana ze swoich właściwości regenerujących i pielęgnujących, wspiera naturalne procesy odnowy, a pełne minerałów i witamin algi głęboko nawilżają skórę, przywracając jej zdrowy wygląd. (16,99 zł/400 ml)

Jantar® Collagen Boost: esencja bursztynowa + kolagen morski

To regenerujące mydło o przyjaznym pH zamienia zwykłe mycie rąk w kojący rytuał, który wprowadza codzienną pielęgnację dłoni na wyższy poziom. Zawarte w nazwie kosmetyku słowo „Boost” symbolizuje wzmocnienie efektu pielęgnacyjnego, jaki uzyskano dzięki połączeniu kolagenu i bursztynu. Bo to mydło nie tylko oczyszcza, ale też pielęgnuje skórę, przywracając jej komfort i zdrowy blask. Pozyskiwany z głębin oceanów kolagen bogaty jest w białka, które wnikają w głąb skóry, zwiększając jej elastyczność i sprężystość, a esencja bursztynowa regeneruje skórę, pozostawiając ją miękką i zadbaną. (16,99 zł/400 ml)