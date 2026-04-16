Oriflame wprowadza kolekcję Top Scents: nową generację zapachów niszowych

Według badań zapachy są przez nas dobierane jak garderoba – w zależności od nastroju, pory roku, samopoczucia i planowanej okazji. Niektóre z nich są na wyjątkowe wydarzenia, a inne na co dzień. Jedno jest pewne – zapach w zetknięciu z naszą skórą tworzy wokół nas jedyną i niepowtarzalną aurę, która stanowi o naszej wyjątkowości. Marka Oriflame świadoma jak ważny jest to wybór, stworzyła niszową linię perfum Top Scents, przełamującą olfaktoryczne klisze i odkrywającą sztukę artystycznej perfumerii. To sześć kolekcjonerskich zapachów skomponowanych przez młode talenty perfumiarstwa z elitarnej francuskiej szkoły Givaudan. Co ciekawe, jedną z kompozycji stworzył polski perfumiarz – Jacek Laszczyński, który reprezentuje nowe pokolenie perfumiarzy-twórców i jak sam mówi – traktuje zapach jako formę ekspresji.

WARDROBE OF SCENTS – TWOJA ZAPACHOWA GARDEROBA

Pytanie: „Co masz na sobie?” coraz częściej odnosi się do zapachu, który poniekąd jest naszym znakiem rozpoznawczym. Kolekcja Top Scents od Oriflame zachęca do budowania własnej „garderoby zapachowej” i rotowania perfumami w zależności od nastroju i pory dnia. Oferuje osobiste podejście do luksusu, dostarczając artystycznych niszowych kompozycji, na które będzie mogła pozwolić sobie szersza grupa odbiorców. Jak mówi Jacek Laszczyński „Ta inicjatywa jest dla mnie kwintesencją tego, po co nosimy perfumy. Dla mnie zapach jest jak spersonalizowana niewidzialna biżuteria, która nadaje nam charakteru i definiuje nas wśród ludzi, zanim jeszcze będą mieli okazję poznać, kim jesteśmy”. Odkryj dwa pierwsze zapachy z kolekcji Top Scents.

TOP SCENTS ROSE MODE EAU DE PARFUM

Nowoczesna, nieco „zbuntowana” kwiatowo-drzewna róża. Nuty morelowego osmantusa i jasnej mandarynki przechodzą w korzeń irysa i korzenną różę herbacianą, uniesioną przez zwiewne piżma i zmiękczoną skórą oraz sandałowcem. To pełna niuansów i subtelna kompozycja, otwierająca przed nami świat wysublimowanej zmysłowości. Autorką kompozycji jest Julie Noé (Givaudan Perfumery School 2024).

TOP SCENTS NEON OUD EAU DE PARFUM

Energetyczna kompozycja drzewno-ambrowa. Kontrastuje soczystą truskawkę i cytrusy z dymnym kadzidłem i szafranem, osadzona na ciepłym akordzie oudu wzbogaconym wanilią i paczulą. Kompozycję stworzył Andrea Montanari (Givaudan Perfumery School 2024).

O PROJEKCIE

W procesie tworzenia wzięło udział siedmiu wschodzących perfumiarzy. Szkoła Givaudan, do której trafia zaledwie kilku studentów co dwa lata, jest kolebką talentów stojących za 1/3 światowego rynku perfum. Efektem ich pracy jest linia eksplorująca nieoczekiwane kontrasty, odpowiadająca na potrzebę konsumentów, by pachnieć wyjątkowo i wyraziście.

„Konsumenci szukają dziś oryginalności i ekspresji. Dzięki Top Scents przybliżamy kreatywność niszowej perfumerii większej liczbie osób” – mówi Paulina Tablewska, Marketing Activation Manager.

Cztery kolejne zapachy z kolekcji zadebiutują w kolejnych miesiącach 2026 roku.