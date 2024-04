Oto mój sekret na piękną skórę. Wystarczy jedno pociągnięcie pędzla, a moja cera wygląda przepięknie

Historia makijażu sięga czasów antycznych. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Podkład to jednak stosunkowo współczesny wynalazek, a jego historia zaczyna się w latach 50-tych. Producent kosmetyków Maksymilian vel Michaił Faktor, znany bardziej jako Max Factor wypuścił w 1953 roku produkt, który miał niwelować świecącą się skórę na planach filmowych. Creme Puff był połączeniem klasycznego pudru z podkładem w kremie. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie pełnego makijażu bez podkładu. Stanowi on bazę całego make-upu oraz nadaje skórze pożądany efekt. Na rynku dostępne są podkładu o wykończeniu matowym, satynowym oraz rozświetlającym.

Świetlista i promienna skóra to nieprzemijający trend w makijażu. Delikatny blask sprawia, że nasza cera wygląda młodziej i na bardziej wyspaną. Podstaw takiego efektu jest oczywiście dobrze dobrana i regularna pielęgnacja. Stawiaj na produkty nawilżające oraz te zawierające witaminę C w swoim składzie. Nie zapominaj także o kremach z filtrem, które często dają satynowe lub rozświetlające wykończenie.

Armani Red Cushion Refill Foundation

My Armani Cushion To Go to ultra-lekki podkład, który wygładza drobne linie i maskuje niedoskonałości, pokrywając Twoją cerę niewyczuwalną, świetlistą powłoką. Zawarte w nim jedwabiste, perłowe pigmenty niezauważalnie wtapiają się w skórę i zapewniają średni poziom krycia i trwały makijaż. Delikatny podkład do twarzy wzbogacony został ekstraktem z liczi, gliceryną i kwasem hialuronowym. Dzięki temu zapewni Ci nie tylko efekt zdrowej i promiennej cery, ale również głębokie nawilżenie trwające nawet do 18 godzin.

i Autor: Materiały prasowe Armani

