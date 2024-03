Oto najbardziej zmysłowe perfumy. Wyjątkowe zapachy, które sprawią, że poczujesz się wyjątkowa. Aromaty na wiosnę i lato

Dla wielu osób perfumy to niewidzialnie piękno, które otula zmysły. Zapachy mogą przywodzić na myśl dobre wspomnienia i aktywować ciepłe uczucia. Zmysł węchu potrafi zapamiętywać wydarzenia i utożsamiać je z konkretnym zapachem. Wiosna w perfumiarstwie to przede wszystkim życie, nadzieja i energia. O tej porze roku chętnie sięgamy po owocowe lub delikatnie kwiatowe kompozycje. Jesteśmy również bardziej otwarci na eksperymenty.

Rzymskie wakacje

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niej

Perfumy Valentino Born in Roma Green Stravaganza urzekają kwiatowo-ambrową kompozycją. Głowę zapachu stanowi nieoczywista, dymna herbata Lapsang Souchong, która jest wyrazista i nadaje zapachowi elegancji i wyrafinowania. W sercu perfum znajdziemy absolut jaśminu, który określić możemy jako bogaty i słodki. To on pozwala poczuć się jak podczas spaceru włoskimi, miejskimi ogrodami. Stanowi on też o nowoczesności zapachu. Bazą dla perfum jest natomiast słodka i kremowa wanilia, dzięki której kompozycję określa się jako niezwykle ekstrawagancką. To właśnie te nuty sprawiają, że perfumy są odpowiednie zarówno na dzień, jak i na wieczór. Nowy zapach od Valentino pozwala na wyrażanie siebie w wyjątkowy sposób, jest inspirowany wolnością. To propozycja stworzona dla kobiet, które chcą się wyróżnić.

i Autor: Materiały prasowe Valentino

Spacery w lesie skąpanym w słońcu

BOHOBOCO • PERFUME MAGIC • MUSHROOMS

Bramy percepcji MAGIC • MUSHROOMS otwierają nuty głowy - wyciszający cyprys, energetyczny grejpfrut i uzdrawiający kardamon. Serce pulsuje ekscentrycznym rytmem magicznych grzybów i czarnej porzeczki, spowite ziołami i enigmatyczną energią roślin dawany, ylang-ylang i pełnej wyższej świadomości konopi. Każda esencja jest kluczem pozwalającym zbliżyć się do własnego wnętrza, gdzie dzięki niesamowitej mocy tymianku, lawendy, goździka i nieśmiertelnika, magia przeplata się z codziennością. To ścieżka prowadząca do duszy, gdzie pod spodem, w cieniu nut likierowych, patchouli, wetiweru i mchu skrywa się obietnica głębszych wymiarów bytu.

i Autor: Materiały prasowe BOHOBOCO PERFUME

Nocne spacery pachnące różami

Lancôme La vie est belle Rose Extraordinaire

La vie est belle Rose Extraordinaire to bogaty, kwiatowo ambrowo-drzewny zapach współtworzony przez Mistrzów Perfumiarstwa IFF: Anne Flipo, Dominique’a Ropiona i Caroline Dumur. Kompozycja uwydatnia sygnaturę oryginalnej wody perfumowanej dzięki synergii trzech unikalnych róż: świeżej i roślinnej wody różanej, bogatego i zmysłowego absolutu róży damasceńskiej oraz akordu róży kosmicznej, czyli uprawianej w środowisku o zerowej grawitacji. Stworzona we współpracy z NASA, niezwykła nuta wzbogaca symboliczny kwiat Lancôme w zupełnie inne oblicze, ujawniając jego czystość i blask.

i Autor: Materiały prasowe La vie est belle Rose Extraordinaire

Relaks wśród pomidorów

Maison Margiela „From the Garden”

Zielony akord liści pomidora przywołuje wrażenie szelestu ręcznego zbierania świeżych pomidorów. Dzięki soczystym, słonecznym i pikantnym nutom esencja zielonej mandarynki odzwierciedla dojrzałość świeżo zebranych owoców. Geranium z jego aromatycznymi i kwiatowymi akcentami budzi skojarzenie bujnego i pachnącego świeżo ogrodu. A dzięki lekko wilgotnym nutom esencja paczuli przywołuje ziemisty zapach gleby, który delikatnie utrzymuje się na dłoniach po zakończeniu prac w ogrodzie.

i Autor: Materiały prasowe Maison Margiela