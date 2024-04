i Autor: Materiały prasowe Tutti Frutti

Strefa beauty

Owocowe odnowienie skóry

Czy peelingowanie ciała ma znaczenie? Zdecydowanie tak! Zwłaszcza jeśli poprzez swoją rutynę pielęgnacyjną pragniesz osiągnąć efekt odżywionej i jędrnej skóry z wyrównanym kolorytem. Czynność ta, jest szczególnie istotna również w przygotowaniach na sezon letni – kiedy chcemy pozbyć się zrogowaciałej warstwy, która powoduje, że skóra wygląda na matową i zmęczoną. Z pomocą przychodzą peelingi cukrowe do ciała Tutti Frutti z linii Tango Mango i Mocna Gruszka! To one zadbają o Ciebie w wyjątkowy sposób, a także rozpieszczą Twoje zmysły owocowymi nutami zapachowymi połączonymi z aromatycznymi ziołami.