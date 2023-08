Pancerny tusz do rzęs, który sprawi, że Twoje spojrzenie będzie zniewalające. Idealnie wydłużenie i uniesienie

Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa maskara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy maskary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Tusz do rzęs, który idealnie wydłuża i pogrubia rzęsy dodając przy tym naszemu spojrzeniu głębi i uwodzicielskiego wykończenia, to zdecydowanie marzenie wielu kobiet.

Polska marka Paese prezentuje tusz do rzęs, który spełni Twoje największe wymagania. Paese The Wave to maskara o przedłużonej trwałości, która natychmiast wydłuża i unosi rzęsy, perfekcyjnie je rozdziela i nie pozostawia grudek, a wypustki o różnych długościach umożliwiają pokrycie tuszem nawet najkrótszych włosków.

i Autor: Materiały prasowe Paese

