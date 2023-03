Peek & Cloppenburg przejmuje Warszawę w marcu!

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Peek & Cloppenburg zaprezentuje również swoją nową kampanię, korespondującą z nowym kierunkiem marki, zatytułowaną "Dress for memories".

Dress for memories

"Uczyń każdy dzień niezapomnianym z modą Peek & Cloppenburg. Na wszystko, co przed Tobą: przygotuj się na nowe wspomnienia" - to hasło wprowadza nas nie tylko w nowy sezon, ale także w nowy rozdział strategii multibrandowego detalisty.

Myśl o odpowiednim wyglądzie stoi u progu każdego ważnego wydarzenia w naszym życiu. Czy to studniówka, czy nowa praca, a może pierwsza randka - Peek & Cloppenburg zawsze wesprze nas w znalezieniu perfekcyjnej stylizacji. Tego rodzaju wspomnienia charakteryzują się wspólnym ich przeżywaniem z bliskimi, ale także potrzebą bycia najprawdziwszą wersją siebie. Odpowiedni strój dodaje nam pewności siebie, sprawia, że czujemy się dobrze we własnej skórze, a tym samym dodaje nam odwagi do zdobywania nowych doświadczeń. Dzięki starannie wyselekcjonowanemu asortymentowi, w którym znajdziemy zarówno marki własne, jak i popularne, międzynarodowe brandy, P&C zawsze pomoże nam znaleźć odpowiednią do okazji kreację. Nowa kampania wraz ze zrewitalizowanym konceptem sklepów marki zostanie zaprezentowana warszawskim klientom już w marcu.

Nowy koncept sklepu i atrakcje z okazji otwarcia

2 marca Peek & Cloppenburg zaprezeno klientom swój odświeżony salon sprzedaży w Westfield Arkadia, a już 4 tygodnie później - 30 marca świętować będzie uroczyste otwarcie dziesiątego sklepu marki w Polsce w Atrium Promenada.

Nowy koncept wynosi nasze wrażenia zakupowe na nowy poziom, oferując większą powierzchnię handlową oraz dedykowane kąciki dla marek, ułatwiające eksplorację kolekcji. Dodatkowo przestrzeń wzbogacona została o wyraźny podział na odzież męską i damską, co zapewni jeszcze bardziej osobiste doświadczenie klientów.

Podczas odświętnych weekendów otwarcia (2-4 marca: Westfield Arkadia, 30 marca - 2 kwietnia: Atrium Promenada) odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych salonów beauty & style, delektując się przy tym orzeźwiającymi napojami i słodyczami, a wszystko to przy akompaniamencie muzycznych występów na żywo.

Dodatkowo w tych dniach, zarówno obecni członkowie programu lojalnościowego INSIDER, jak i osoby, które dołączą do niego w weekendy otwarcia, będą mogli skorzystać z ekskluzywnego rabatu o wartości -20% na cały asortyment.

i Autor: Materiały prasowe Peek & Cloppenburg

