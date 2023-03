Ten znak zodiaku opiekuje się kobietami niczym zalotny kochanek. Przy nim nie będziesz chciała się obudzić. Horoskop mówi, że ten znak zodiaku to adonis i przyjaciel w jednym

Ta liczba w numerologii oznacza miłość. Miej ją blisko siebie, a Twój partner oszaleje z miłości do Ciebie. To drogowskaz wskazujący drogę do uczucia

Ten znak zodiaku to najlepszy materiał na męża. Horoskop wskazuje, że otocza on kobiety szczególną opieką i zabiera je do raju

Czy znak zodiaku może mieć wpływ na nasze podejście do związków? Zdaniem miłośników astrologii i horoskopów ma i to ogromne. Każdy z dwunastu znaków zodiaku otrzymał od losy zestaw cech, które go opisują i sprawiają, że jest wyjątkowy. Mężczyźni spod niektórych znaków zodiaku absolutnie nie są dobrymi materiałami na męża. Bywają aroganccy, samolubni i kierują nimi agresja. Jest jednak jeden znak zodiaku, który wyróżnia się na tle pozostałej jedenastki. Horoskop mówi, że to jest właśnie idealne parter i ojciec. Tym znakiem zodiaku są Ryby. Panowie spod znaku Ryb posiadają wyjątkową intuicję, która pomaga poznać kobiece potrzeby i myślenie. Ryby kierują się w życiu uczuciami i to właśnie je stawiają na pierwszym planie. Zawsze są czułe i troskliwe i potrafią poświęcić własne dobro dla drugiej połówki. Z drugiej strony, mężczyzn spod znaku Ryb to artystyczne dusze, które cenią sobie piękno zewnętrzne. Panowie - Ryby dbają o siebie i zwracają uwagę na własną cielesność. Kobiety szaleją ich punkcie, a połączenie wyglądu z pięknym charakterem sprawia, że to właśnie Ryby uchodzą za najlepszy materiał na partnera.

Zobacz także: Ta liczba w numerologii oznacza miłość. Miej ją blisko siebie, a Twój partner oszaleje z miłości do Ciebie. To drogowskaz wskazujący drogę do uczucia

Sonda Sprawdzasz horoskop swojego partnera? Tak Nie Nie wierzę w horoskopy