Ta liczba w numerologii oznacza miłość. Miej ją blisko siebie, a Twój partner oszaleje z miłości do Ciebie. To drogowskaz wskazujący drogę do uczucia

Numerologia: znaczenie liczb w miłości. Która zwiastuje gorące uczucie?

Już w czasach antycznych liczbom przypisywano szczególne znaczenie. Wierzono, że z matematyczny porządek świata ma także swoje magiczne odbicie. Każdy z liczb w numerologii miała określone znaczenie. Już Pitagoras z Samos głosił, że „liczba jest istotą wszystkiego, a jego uczniowie dzielili liczby na parzyste czyli negatywne oraz kobiece, a także na nieparzyste, czyli pozytywne i męskie. We współczesnej numerologii każda liczba ma przypisane swoje magiczne znaczenie. Jeżeli chcesz sprawdź, czy ty i twój partner jesteście sobie pisani, to przyda się tak zwana, numerologia partnerska, o której przeczytaj tutaj. W numerologii szczególnie jedna liczba oznacza miłość i pastuje ochronę uczuć. Warto mieć ją zawsze przy sobie i nosić jako talizman. Singlom pomoże poznać miłość swojego życia, a osobom pozostającym w związkach w pielęgnacji uczucia. Tą cyfrą jest numerologiczna 6. Jest ona symbolem harmonii, miłości oraz udanego życia seksualnego. Oznacza wielkie uczucie i bezpieczeństwo w ramionach ukochanego. Otacza swojego posiadacza magią i wspiera jego dążenie do szczęścia. Pary zamieszkujące pod numerem 6 będą prowadziły udane życie. To także dobra cyfra dla rodzin, które poszukują spokojnego miejsca do życia.

Zobacz także: Pełnia Robaczego Księżyca wyciągnie spod ziemi najgorsze zbrodnie. Sprawdź, kiedy jest pełnia Księżyca w marcu 2023, dlaczego tak się nazywa i czego lepiej wtedy nie robić

Sonda Interesujesz się numerologią? Tak Nie