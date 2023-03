Pełnia Robaczego Księżyca wyciągnie spod ziemi najgorsze zbrodnie. Sprawdź, kiedy jest pełnia Księżyca w marcu 2023, dlaczego tak się nazywa i czego lepiej wtedy nie robić

Pełnia Robaczego Księżyca w marcu to jedno z najpiękniejszych zjawisk w miesiącu. W 2023 roku będziemy mieli okazję obserwować ostatni Księżyc w pełni tej zimy. Choć pogoda jeszcze nie sprzyja długim spacerom, to miłośnicy obserwacji nocnego nieba z pewnością wybiorą się na romantyczną przechadzkę w blasku Luny. Wiele osób wraz z marcową pełnią rzuci się w wir wiosennych porządków nie tylko w domu ale i w duszy.

Pełnia Księżyca marzec 2023. Kiedy jest Pełnia Roboczego Księżyca?

Pełnia Księżyca w marcu 2023 wypada ww wtorek, 7 marca. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie około godziny 13:24. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie, Pełnia Robaczego Księżyca będzie widoczna gołym okiem z każdego miejsca w Polsce także wieczorem. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu. Księżyc będzie widoczny także dzień wcześniej po zmroku. Energię tej pełni będziemy odczuwać także dzień wcześniej i dzień później.

Pełnia Robaczego Księżyca. Dlaczego tak nazywa się pełnia Księżyca w marcu 2023?

Pełnia Księżyca w marcu ma sporo określeń. Najpopularniejszym jest Pełnia Robaczego Księżyca. Brzmi tajemniczo i złowrogo, ale pochodzenie tej nazwy związane jest z przyrodą i porą roku. Pierwsza zapowiadająca wiosnę pełnia Księżyca, rdzennym Amerykanom kojarzyła się ze wzrostem temperatur i pojawieniem się na powierzchni ziemi robaków oraz dżdżownic, które zostawiały ślady na świeżo rozmarzniętej glebie. Niektóre plemiona to samo zjawisko nazywały Pełnią Klonowego Księżyca - od klonów, które na przełomie zimy i wiosny zaczynały wydzielać sok. Określenie Skrzypiąca Pełnia było odniesieniem do pokrywy śnieżnej, która łatwo się łamie po tym, jak topiła się w ciągu dnia i zamarzła w nocy. Inne określenia pełni Księżyca w marcu to: Księżyc Nasion, Księżyc Wiatrów, Księżyc Odnowy, Księżyc Postu i Księżyc Kruka.

Pełnia Księżyca marzec 2023. Księżyc w Pannie zapoczątkuje wiosenne porządki

Pełnia Księżyca w Pannie to czas dbania o siebie. Energia tej Luny zachęci do porządków. Możemy odczuwać chęć posprzątania bałaganu, który nagromadził się w ostatnim czasie, a może nawet w ciągu ostatnich kilku lat. Czas wyciągnąć z głębi duszy wszystko, co próbowaliśmy ukryć. Uporządkowana Panna zachęci nas do odnalezienia równowagi w relacjach ze samym sobą i otoczeniem. Doda odwagi, by uprać się z przeszłością. Wszystko wzmocni Saturn, który właśnie wtedy przejdzie do znaku Ryb.

Astrologia na marzec 2023. Pełnia Księżyca w Pannie i Saturn w Rybach wyciągną spod ziemi najgorsze zbrodnie.

Te najgorsze zbrodnie często popełniamy na nas samych. Zgadzamy się na to, by inni nas krzywdzili lub sabotujemy swoje działania i pozwalamy dojść do władzy temu czego się boimy. Czasami nie zdajemy sobie sprawy także z karmicznych związków, które na nas ciążą. Energia pełnia Księżyca w Pannie wzmocniona przez Saturn w Rybach zachęci nas do odkrycia tego co nam nie służy. Ponadto Sturn może wspomóc nam uwolnić się od karmicznych więzi. Pokaże jaką karmę musimy przepracować.

Pełnia Księżyca marzec 2023. Czego nie robić podczas pełni?

Pełnia Księżyca ma ogromny wpływ na ludzi. Większość z nas cierpi wtedy na bezsenność i odczuwa niepokój. Często nawet, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, ze ziemski satelita wchodzi w kolejna fazę odczuwamy jego silną energię. Dlatego podczas pełni lepiej nie poddawać się żadnym zabiegom ani operacjom. Ponadto, pełnia Księżyca zdecydowanie wpływa na relacje między ludzkie. Sprawia, że łatwiej dajemy upust swoim emocjom, niekoniecznie w przemyślany sposób. Wszystko co nas wtedy spotyka odczuwamy intensywniej niż podczas innych faz Księżyca. Nietrudno wtedy o konflikt pomiędzy nami a bliskimi. Ta silna energia sprawie, że o wiele łatwiej wyrażamy sądy na temat innych ludzi. Mamy skłonności do obrażania, obmawiania i pouczania. Dlatego warto trzymać nerwy na wodzy. Zanim cokolwiek zrobimy weźmy trzy głębokie oddechy, bo przez nieuwagę możemy powiedzieć coś, czego długo będziemy żałować.

