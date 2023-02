Porządki na wiosnę! Od czego zacząć sprzątanie mieszkania?

Seria FAMILOVE zyskała 5 nowych produktów przeznaczonych do mycia, czyszczenia i pielęgnacji domu: płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, płyn uniwersalny, płyn do szyb oraz żel do toalet. Dzięki formule z receptury YOPE linia jest przyjazna dla ludzi, zwierząt i środowiska, a dzięki niezwykłej wydajności – również dla rodzinnego budżetu.

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN DO NACZYŃ

Skuteczny, bezpieczny i super wydajny - naturalny płyn do mycia naczyń YOPE FAMILOVE zaskakuje przyjemną konsystencją, świeżym zapachem lawendy oraz delikatnością. Skutecznie usuwa tłuszcz i inne zabrudzenia. Pozostawia naczynia czyste i lśniące, a dłonie miękkie i gładkie. Dzięki neutralnemu pH nie podrażnia skóry, a wielka, rodzinna butelka wystarczy na długo. Formuła złożona z 99% składników naturalnych oraz o niskim stopniu przetworzenia gwarantuje, że stosowanie płynu jest bezpieczne dla wszystkich domowników - małych, dużych i kudłatych.

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN DO PODŁÓG

Płyn do podłóg FAMILOVE delikatnie, ale skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni - bezpiecznie czyści zarówno terakotę, marmur, jak i linoleum, a do tego pozostawia w powietrzu soczysty zapach świeżości i słonecznej lawendy. Co ważne nie pozostawia smug, a do tego zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego.

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN UNIWERSALNY

Uniwersalny płyn z serii FAMILOVE w wielkiej butelce jest mega wydajny i co ważne przyjazny dla wszystkich domowników, ponieważ zawiera aż 96% składników naturalnych. Skutecznie i efektywnie czyści różne rodzaje powierzchni - delikatnie, ale stanowczo i niezawodnie usuwa brud z płytek, emalii, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Pozostawia zapach świeżości, słonecznej lawendy i czystej satysfakcji bez smug.

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN DO SZYB

Naturalny płyn do szyb YOPE FAMILOVE działa błyskawicznie i skutecznie usuwa zabrudzenia z luster i szklanych powierzchni nie pozostawiając po tym smug. Niemiły dla kurzu, miły w użytkowaniu. Wystarczy spryskać i przetrzeć, żeby cieszyć się czystą i lśniącą powierzchnią. Jego formuła zawiera 88% składników pochodzenia naturalnego.

NAJBARDZIEJ RODZINNY PŁYN DO CZYSZCZENIA TOALETY

Z nim rodzinne sprzątanie dawno nie było tak przyjemne! Mowa o żelu do WC Yope FAMILOVE, który zapewnia 24h świeżości. Połączenie naturalnych składników, które stanowią 99% formuły żelu - kwasu cytrynowego, cytrynianu sodu i kwasu mlekowego, zjawiskowo skutecznie usuwa nalot i kamień. Nie pozostawia po sobie zacieków ani wątpliwości, a długotrwały zapach czystości jest gwarantowany.

i Autor: Materiały prasowe YOPE