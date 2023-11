Perfumy, które pachną domem i wspomnieniami. Te zapachy najpiękniej polecają się na Boże Narodzenie 2023

Warto poświęcić trochę czasu na wybór idealnego prezentu, by był strzałem w dziesiątkę. Powinien pasować do obdarowanego, zapadać w pamięć, uwodzić zmysły, zachwycać. Ma relaksować, przywoływać w pamięci pełne magii miejsca. Wytwarzać wokół bezpieczną aurę.

Czym obdarować najbliższą osobę, by wiedziała, że to prezent z osobistym przesłaniem? Oto propozycje wyjątkowych kompozycji aromatycznych – eleganckich, efektownych, luksusowych, zmysłowych lub delikatnych, we flakonach jak dzieła sztuki. Pora rozpocząć świąteczne czarowanie.

DLA MAMY

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Woda toaletowa

Autumn Vibes to drzewno-korzenny zapach, lekko żywiczny i ziemisty. Przywodzi na myśl powiew świeżego powietrza i spacer po jesiennym lesie. Dominujące nuty to drzewo cedrowe i akord mchu. Wrażenie kolorowych liści szeleszczących pod stopami tworzy esencja różowego pieprzu i kardamonu. Nasiona marchwi i gałka muszkatołowa odtwarzają w pamięci kolory i dźwięk chrupiących pod nogami żołędzi. Autumn Vibes to nieopisana radość bycia w jedności z naturą.

Victor&Rolf Flowerbomb woda perfumowana

To wybuchowy bukiet kwiatowy. Uzależniający i zmysłowy. Flowerbomb natychmiast rozbudza najgłębsze zmysły, dając wrażenie przebywania w tajemniczym ogrodzie z dala od twardej rzeczywistości. Eksplozja tysięcy kwiatów daje początek temu ultrakobiecemu zapachowi. Docierają do nas nuty jaśminu wielkolistnego, frezji i milionów róż, wzbogacone uzależniającym zapachem paczuli. ​​Te kwiatowe, lekko pudrowe nuty od razu sprawiają, że wszystko wydaje się bardziej pozytywne. Dla Flowerbomb Viktor i Rolf wymyślili teatralną butelkę o eleganckiej fasetce, lśniącej niczym różowy diament.

Mugler Alien woda perfumowana

Purpurowy flakon wygląda jak klejnot, skrywający tajemnicę: intrygujący i niepowtarzalny zapach Alien. Kwiatowo-drzewno-bursztynowa kreacja wywodzi się ze śmiałego nadmiaru dwóch mocnych nut (kaszmiru i bursztynu), uzupełnionych przez jaśmin sambac. Zapach tworzy zmysłową ekspresję słonecznych promieni i splendoru. Alien to talizman zdolny ujawnić światło i potencjał każdej kobiety. Boski eliksir, który uwalnia naszą wewnętrzną siłę i jednoczy się w harmonii ze wszechświatem.

DLA TATY

Maison Margiela Replica By the Fireplace woda toaletowa

To kompozycja unisex, która emanuje dymną, ciepłą atmosferą i w magiczny sposób wprowadza w dobry nastrój. Zamknij oczy i pomyśl o wyjątkowym zimowym wieczorze przy kominku. Za oknem pada śnieg, a ciebie hipnotyzują tańczące leniwie płomienie. Z oddali dochodzi zapach pieczonych kasztanów. Tak nastrojowa jest woda toaletowa By the Fireplace Łączy w sobie dymny zapach palącego się drewna z nutami drzewa gwajakowego, kaszmirowego i olejku goździkowego. Ciepłe nuty uzupełnia słodka wanilia i olejek z czerwonych jagód. Prawdziwa magia zimy.

DLA UKOCHANEGO

Viktor&Rolf Spicebomb woda toaletowa

Viktor&Rolf po raz kolejny przełamuje konwencję i kreuje współczesną wersję zmysłowej męskości. Spicebomb kryje w sobie idealną równowagę pomiędzy siłą i elegancją. Jest zaskakujący, po chwili uzależniający. To wybuchowe spotkanie dwóch akordów. Pierwszy to żarzące się przyprawy – chili i szafran – z męskim zapachem skóry i tytoniu, wraz z wyróżniającą się brutalną siłą wetywerii. Drugi zaś łączy świeże nuty bergamotki i grejpfruta z pikantnymi, takimi jak różowy pieprz, żywica elemi, cynamon, szafran i chilli. Spicebomb to zapach mocny, śmiały, zmysłowy.

Maison Margiela Replica Jazz Club woda toaletowa

Ta drzewna, orientalna, słodka i zmysłowa kompozycja łączy w sobie wanilię, wetywerię, absolut rumu i liście tytoniu, tworząc melodię skóry i alkoholu. Zapach idealny na chłodne dni. Kojarzy się nieodparcie z wieczorem spędzonym w zamglonym barze na Brooklynie z przyćmionym oświetleniem odbijającym się od fortepianu. Wejdź do niego niespiesznie, znajdź drogę pomiędzy stołkami barowymi, zrelaksuj się w głębokim fotelu i ciesz się aromatem świeżo przygotowanego koktajlu i cygara.

DLA SIOSTRY

Maison Margiela Replica Coffee Break woda toaletowa

Zapach przywołuje wspomnienie przerwy od tętniącego życiem miasta w przytulnej kawiarni w mroźny, zimowy dzień. Spienione mleko na ustach, w tle delikatny dźwięk ekspresu do kawy. Coffee Break to uzależniające nuty łagodnej kawy zmieszane z delikatnością aromatycznej lawendy i mięty. W tle owocowe akcenty: jabłko, cytryna. Ta wyjątkowa kompozycja to zaproszenie do celebrowania chwil zasłużonej przyjemności.

Mugler Angel woda perfumowana

Chwyć w dłoń trójwymiarową gwiazdę, w której gra świateł nigdy nie ustaje dzięki tysiącom drobnych załamań. Zniewalający kształt flakonu zdaje się przeczyć prawom grawitacji. Tego zapachu o niebiańskiej mocy nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy jego aspekt wywołuje inne emocje i wprowadza w doznania śmielsze niż sny. Łączy w sobie moc paczuli ze zmysłowością nut absolutu praliny, czerwonych owoców i wanilii. W tle rozpalają zmysły bergamotka, bursztyn, mandarynka. Angel tworzy unikalną historię zjawiskowej kobiety, która się nim otacza, wciąż na nowo zaskakując.

DLA PRZYJACIÓŁKI

Victor&Rolf Good Fortune woda perfumowana

Zapach zainspirowany kolekcją haute couture Spiritual Glamour jest manifestem duchowości, pozytywnego stylu życia i własnego potencjału, który daje siłę do kształtowania własnego przeznaczenia. Good Fortune to woda perfumowana dla kobiet poszukujących celu, zjednoczonych silnym i niezachwianym poczuciem siostrzeństwa, które ucieleśnia ambasadorka zapachu, wszechstronnie utalentowana artystka FKA Twigs. Urzekający, mocny zapach otwiera się tajemniczą alchemią kopru włoskiego i kwiatu goryczki, destylowanych wspólnie jako orzeźwiający magnetyczny top. Następnie aksamitnymi, słonecznymi nutami rozkwita kwiat jaśminu, podczas gdy kremowa i słodka Wanilia Bourbon , etycznie pozyskiwana z Madagaskaru, spokojnie osiada w bazie. Good Fortune, zgodny z ekologicznym zaangażowaniem Viktor&Rolf to zapach wegański, niezawierający składników pochodzenia zwierzęcego.

