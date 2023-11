Zbadaj poziom stresu oraz potrzeby swojej skóry. Sztuczna inteligencja w Super-Pharm zadba o Ciebie w sposób, o jakim nie marzyłaś

Tylko w Super-Pharm. Dobierz pielęgnację oraz suplementy dopasowane do potrzeb

Cannabotech to izraelska firma firma bazująca na połączeniu sztucznej inteligencji oraz kosmetyków i suplementów z konopiami oraz grzybami. To innowacja, która odmieni Twoje podejście do codziennej rutyny. Aby jeszcze lepiej określić potrzeby skóry oraz organizmu marka Cannabotech wraz z Super-Pharm przygotowała interaktywne stanowiska dostępne w wybranych sklepach sieci. Znajdziesz je w sklepach w warszawskiej galerii Westfield, a także w Krakowie oraz Poznaniu. Specjalistyczny skaner zbada wskaźniki takie jak poziom stresu, szybkość oddechu, tętno oraz zmienność pracy serca. Wyniki zostają przeanalizowane, a doradcy pomogą Ci wybrać odpowiednie suplementy oraz kosmetyki dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Takie podejście do pielęgnacji to kolejny krok w uświadamianiu klienta. Czasy, gdy marki kosmetyczne reklamował cudowne specyfiki na wszystko dawno minęły. Dzisiejszy konsument zna składniki aktywne i wie, czego potrzebuje. Marka Cannabotech to unikalne suplementy diety i kosmetyki, zawierające najwyższej jakości olej CBD i wyciągi z grzybów funkcjonalnych, połączone w unikalnej, opatentowanej formule M2CBD. Innowacyjne działanie tych składników uzupełniają starannie wyselekcjonowane wyciągi z roślin leczniczych.

Cannabotech dokonuje rewolucji w dziedzinie zdrowia dzięki wiedzy o roślinach. Założyciel firmy, Elchanan Shaked, zafascynowany Nepalem, miał okazję doświadczyć mocy roślin leczniczych i grzybów zbieranych przez lokalnych rolników. To skłoniło go do nawiązania współpracy z profesorem Wasserem, znanym mikologiem z ponad 40-letnim doświadczeniem w badaniach nad grzybami leczniczymi, wybitnymi ekspertami w dziedzinie CBD i liderami branży farmaceutycznej. Wspólnie opracowali silną mieszankę najwyższej jakości olejku CBD i grzybów leczniczych, która stanowi fundament wszystkich produktów Cannabotech.

W suplementach diety i kosmetykach Cannabotech zastosowano różne kombinacje wyciągów z 17 gatunków grzybów funkcjonalnych, znanych w medycynie wschodu od ponad 2000 lat. Ich działanie w unikalny sposób wspomaga olej CBD o udowodnionym korzystnym wpływie na organizm ludzki. Formuły produktów nie tylko wspomagają naturalną odporność organizmu i zdolność do przywracania stanu równowagi, ale są także odpowiedzią na konkretne dolegliwości i zaburzenia.

Produkty marki Cannabotech znajdziesz w Super-Pharm, zarówno online, jak i w wybranych punktach stacjonarnych. Odwiedź jedno z interaktywnych stanowisk Cannabotech i poznaj świat innowacyjnych rozwiązań, które wskażą Ci nową drogę do lepszego samopoczucia. Możesz tu wypróbować produkty marki i zapoznać się z jej holistyczną filozofią pielęgnacji ciała i umysłu. Z pomocą konsultantów lub korzystając z innowacyjnej aplikacji My Being, będziesz mieć też możliwość przeprowadzenia analizy stanu zdrowia i poznania zaleceń jak je pielęgnować.

