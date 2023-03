Perfumy na wiosnę 2023. W tym sezonie postaw na zmysłową różę

Top 3 najlepszych kosmetyków do makijażu dla kobiet po 50-tce. Bestsellerowy podkład, który maskuje zmarszczki i puder, co sprawi, że będziesz wyglądać jak młodsza wersja siebie

Marka & Other Stories od lat prezentuje różnorodne gamy kosmetyków i zapachów. Rose Revival w ofercie marki zadebiutował w 2013 roku. Bogata kompozycja przywołuje skojarzenie z płatkami róży zamkniętymi w starym, cedrowym kufrze i nieustannie zachwyca. Zapach szybko i na długo został prawdziwym ulubieńcem klientów - zanim opuścił ofertę, by zwolnić miejsce dla nowych pozycji. Przez lata wierni fani tego kultowego zapachu wyczekiwali jego powrotu. Ten dzień wreszcie nadszedł.

Niezależnie od tego, czy pamiętasz Rose Revival czy nie, jego zapachowi nie sposób się oprzeć. Zapowiada go świeża, musująca nuta zielonej gruszki, otulonej wykwintnym absolutem róży i magnolii. Całość wieńczy nuta drewna cedrowego. Nowoczesny, a jednocześnie ponadczasowy – to zapach, który nigdy nie pozostaje niezauważony.

Nuty zapachowe:

Nuta głowy: zielona gruszka

Nuty serca: róża, magnolia

Nuta bazy: drewno cedrowe

W ofercie znalazły się między innymi: woda toaletowa (125zł), perfumy w kulce (60zł), mgiełka do ciała (60zł), mydło do rąk (35zł), krem do rąk (20zł), płyn do kąpieli (49zł) czy balsam do ciała (49zł).

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories

