Piękna cera bez filtrów

Chcesz podkręcić swój program pielęgnacyjny tak, aby makijaż stał się jedynie wisienką na torcie, a nie podstawą twojego looku? Ponieważ zimą powietrze jest ekstremalnie wysuszone – potrzebujesz mocniej skupić się na wilgoci i utrzymaniu zdrowej bariery ochronnej skóry. Nakładając produkty na lekko wilgotną skórę – pomagasz wilgoci z kosmetyków przedostawać się w głębsze warstwy skóry.

Wzmocnij skórę suplementacją taką, jak Medilâge Anti âge. To formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

Wybieraj produkty nawilżające, ale jednocześnie zatrzymujące wilgoć czy zawierające takie składniki jak na przykład lipidy, gliceryna czy kwas hialuronowy. Bardzo dobrą opcją jest nakładanie lekkich produktów warstwami. Ten sposób pokocha szczególnie wrażliwa i problematyczna cera. W tym trudnym dla skóry okresie zrezygnuj z perfumowanych produktów do pielęgnacji. Ostrożniej nakładaj też perfumy na skórę – zawsze spryskuj nimi mocno nawilżony lub wręcz posmarowany neutralnym olejkiem fragment skóry. Albo wręcz używaj zapachu wyłącznie na ubraniach – grube swetry, szaliki czy czapki wspaniale będą utrzymywać aromat. Wypróbuj też Skin Cycling – będziesz mogła aktywnie dbać o skórę, ale unikniesz podrażnień, które teraz w chłodnym okresie potrafią szybko się „rozbuchać” w prawdziwy problem. Jednego wieczoru użyj retinolu lub produktu z kwasem złuszczającym a przez kolejne dwa jedynie kojącego kremu nawilżającego. Pozwól skórze odpocząć i daj jej czas na dojście do siebie. To ci się opłaci, gwarantujemy!

PERFEKCYJNA NAGOŚĆ

W kwestii makijażu tak naprawdę potrzebujesz dwóch rzeczy. Kosmetyku, który delikatnie wygładzi skórę i wyrówna jej koloryt oraz korektora, który ukryje ewentualne niedoskonałości: zaczerwienienia, przebarwienia, cienie czy krostki. Nie będziesz potrzebowała filtrów ani Photoshopa! EISENBERG Paris Instant Complexion Perfector to delikatna i aksamitna emulsja błyskawicznie dająca efekt „skórki brzoskwini”. Przygotowuje skórę do makijażu i pozwala na łatwą oraz jednolitą aplikację, gwarantując perfekcyjny i długo trzymający się makijaż a przy okazji ma właściwości odżywcze, regeneracyjne i przeciwstarzeniowe.

Z kolei EISENBERG Paris Precision Concealer to formuła korygująca cerę, która gwarantuje 8 godzin nawilżenia i likwiduje ślady zmęczenia oraz niedoskonałości na twarzy. Jego płynna, delikatna i lekka tekstura, łącząca Nagietek z Formułą Trio-Moléculaire®, umożliwia odpowiednie krycie i zapewnia świeżą, naturalną i wypoczętą cerę przez cały dzień.

