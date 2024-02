Świat oszalał na punkcie tego makijażu. Koniec z minimalizmem oraz czystą estetyką. Czym jest trend „mob wife”?

Czym jest trend "mob wife"?

Świat beaut zrzuca estetykę minimalizmu oraz "czystego" piękna. Coraz więcej zaczyna się mówić o powrocie do mody makijażu w stylu z roku 2016. Był to czas mocnego i kryjącego make-upu. Brwi były mocno i dokładnie wyrysowane, a makijaż oczu wyrazisty i ciemny. Estetyka makijażu na 2024 rok idzie w stronę trendu "mod wife", czyli stylu na żoną gangstera. Z pewnością przyczynił się do tego Netflix i jego serial "Griselda". "Mob wife" to mocny i pozornie przesadzony makijaż. Skupia się ona przede wszystkim na mocno przykrytej skórze oraz ciemnych oczach. Cienie do powiek, tusz do rzęs i sztuczne rzęsy to absolutna podstawa takiego makijażu.

Te kosmetyki sprawdzą się w makijażu w stylu "mob wife"

Charlotte Tilbury - AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION - lekki matowy podkład do twarzy

Wielokrotnie nagradzany podkład Airbrush Flawless Foundation od Charlotte to lekka i długotrwała, mocno kryjąca formuła o naturalnym matowym wykończeniu, która wykorzystuje osiągnięcia nauki! Ten hybrydowy pielęgnujący podkład zawiera magiczny zestaw składników Charlotte Tilbury, w tym przełomowe magiczne REPLEXIUM® niwelujące widoczność zmarszczek. To niesamowicie wydajny podkład nowej generacji, który wygładza, rozmywa pory i zapewnia nieskazitelny efekt! Dostępny na wyłączność w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

LANCÔME - Hypnôse Palette - Paleta cieni do powiek

Poznaj piękne i eleganckie kolory w nowej palecie cieni Hypnôse. Mocna pigmentacja sprawia, że kolor jest intensywny i wyjątkowo trwały, a efekt oszałamiający. Utrzymuje się na powiece cały dzień. Odświeżona wersja cieni zyskała lekką, kremową konsystencję, która ułatwia precyzyjną aplikację.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

MAC - STUDIO FIX PRO SET + BLUR WEIGHTLESS LOOSE POWDER

Sypki puder, który utrwala makijaż oraz natychmiastowo wchłania nadmiar sebum- dając matowe wykończenie, które świetnie wygląda również na zdjęciach.

i Autor: Materiały prasowe MAC

SEPHORA COLLECTION - Love The Lift - Tusz podkręcający rzęsy i zwiększający ich objętość

Tusz do rzęs LOVE THE LIFT przenosi rzęsy w inny wymiar! Formuła wzbogacona o woski zapobiegające grawitacji przenosi objętość na wyższy poziom już od pierwszego pociągnięcia szczoteczką i utrwala podkręcenie rzęs na 12 godzin. Modułowa i elastyczna, pokrywa każdą rzęsę i pozwala pracować nad dostosowaną objętością, aż do osiągnięcia pożądanej intensywności, nigdy ich nie obciążając ani nie powodując ich opadania

i Autor: Materiały prasowe Sephora

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Benefit Cosmetics Fluff Up Brow Wax Mini

Jego wyjątkowa, kremowa formuła tworzy pożądany efekt wyczesanych, a jednocześnie pełnych objętości, pierzastych brwi. To także dzięki specjalnej szczoteczce, z pomocą której zaaplikujesz odpowiednią ilość produktu. Pozostaje on niewyczuwalny na brwiach, a Ty możesz budować efekt w zależności od potrzeb! Nadaj swoim brwiom takiego kształtu, o jakim marzysz i ciesz się pierzastym, naturalnie matowym wykończeniem.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Glow With Luck marki Bobbi Brown

Błyszcząca się formuła cieni do powiek została zaprojektowana tak, aby dodać makijażowi oczu blasku. Dzięki nowemu, bogatemu w drobinki wykończeniu, cień przenosi spojrzenie na wyższy poziom - to zasługa nieprzeciętnego połysku oraz subtelnego koloru.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown