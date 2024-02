Dzięki temu moje swetry zawsze wyglądają jak nowe. Gdy pojawiają się zmechacenia to sięgam po rajstopy. Sposób na zmechacony sweter

Fryzjerzy w 2024 głoszą, że wraca hit lat 70. Klientki błagają o brushing. Ta fryzura dodaje włosom mega objętości. Tłumaczymy, co to brushing

Twój ulubiony sweter szybko się mechaci? To naturalny proces, który pojawia się na nawet najwyższej jakości materiałach. Aby sweter jak najdłużej pozostawał jak nowy należy o niego odpowiednio dbać. Pamiętaj, że swetry nie lubią częstego prania. Wiele osób rekomenduje odświeżanie swetrów w innym sposób, na przykład przy użyciu parownicy lub w zamrażalce. Niskie temperatury rewelacyjnie odświeżą sweter i wyeliminują brzydkie zapachy z materiału. Jeżeli już musisz uprać sweter w pralce to stosuj niskie temperatury i delikatne programy piorące. Nie pierz swetrów z innymi ubraniami i zawsze susz je na płasko. Powieszenie mokrego swetra może spowodować powyciąganie się materiału. Co jednak, gdy na swetrze pojawiają się zmechacenia?

Kiedy na moim swetrze pojawiają się zmechacenia to sięgam po rajstopy. Genialna sztuczka na zmechacony sweter

Na zmechacenia najlepsze są golarki do ubrań. To bezpieczny i tani sposób na pozycie się wystających kuleczek z materiału. Jeżeli nie masz pod ręką golarki to ubrań to również skuteczny okaże się pumeks. Żeby był on bezpieczny na ubrań owiń go w starą pończochę lub rajstopy. Zmechacenia oderwą się odm materiału i pozostaną na nylonowej warstwie rajstop. Ten sposób na zmechacony sweter jest szybki i skuteczny. U mnie działa za każdym razem.

