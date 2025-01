Piekna i wygładzona skóra! Te składniki w kometykach pomogą uporać się z wieloma problemami

Kwasy AHA i BHA w kosmetykach

Kwasy w branży kosmetycznej dzieli się na trzy grupy:

-alfa-hydroksykwasy (AHA) - to najbardziej popularna grupa kwasów. Zalicza się do nich między innymi: kwas glikolowy, migdałowy, cytrynowy, mlekowy. W dużym skrócie kwasy AHA to struktury o małych cząsteczkach i działaniu na powierzchni skóry. Rozpuszczają się w wodzie, ale nie rozpuszczają się w tłuszczach. Doskonale złuszczają skórę, oczyszczają pory, ujednolicają koloryt cery i redukują przebarwienia. Co ważne, im niższa procentowa zawartość tych kwasów w kosmetyku tym posiada on silniejsze działanie nawilżające, z kolei, im wyższa tym lepsze działanie złuszczające.

beta-hydroksykwasy (BHA) - tego rodzaju kwasy dedykowane są przede wszystkim do skóry tłustej, problematycznej, łojotokowej i mieszanej. Kwasy BHA to między innymi kwas salicylowy, który rewelacyjnie redukuje nadmierny łojotok oraz zaskórniki.

poli-hydroksykwasy (PHA) - ta grupa kwasów doskonale sprawdzi się u posiadaczy cer wrażliwych, naczynkowych, skłonnych do podrażnień. Są one stosowane przede wszystkim w kosmetykach złuszczających, przeciwtrądzikowych i przeciw przebarwieniom.

SEPHORA COLLECTION Maska złuszczająca z kwasami

Maska SEPHORA COLLECTION składa się w 96% z naturalnych składników, poprawia jakość skóry, działając na wygląd porów, niedoskonałości, zmarszczki, przebarwienia i wygładzenie tekstury skóry. Skoncentrowany w 13% mieszance AHA, BHA i PHA dla udowodnionej skuteczności. Maska działa poprzez peeling, aby dodać blasku i poprawić jakość skóry. Jego sekret? Mieszanka składników aktywnych pochodzenia naturalnego o stężeniu 13%:

AHA (kwas mlekowy i kwas cytrynowy), ekstrakty z trzciny cukrowej, znane z tego, że rozświetlają i wygładzają skórę;

BHA (kwas salicylowy), pozyskiwany z golterii, znanego ze swojego działania oczyszczającego;

-PHA (kwas glukonolaktonowy) pochodzenia naturalnego z kukurydzy, znany ze swoich właściwości złuszczających.

SEPHORA COLLECTION Serum redukujące widoczność porów - Serum do twarzy i szyi z 6% BHA + PHA

Serum redukujące widoczność porów SEPHORA COLLECTION z 6% BHA (kwasu salicylowego) i PHA to nowy niezbędny produkt do uzyskania matowej skóry, zwężonych porów i widocznego zniwelowania tłustej cery. Już po pierwszym zastosowaniu cera jest wygładzona i zmatowiona. Po 28 dniach stosowania serum z kwasami BHA i PHA pory są wyraźnie zwężone i wyraźnie zmniejszone, a powierzchnia skóry jest wygładzona. Nietłusta konsystencja szybko się wchłania i poprawia wygląd porów. Jest przeznaczona do stosowania przed nałożeniem kremu nawilżającego.

SEPHORA COLLECTION Clarifying Serum - Serum przeciw niedoskonałościom

Serum przeciw niedoskonałościom skoncentrowane z 5% kwasem salicylowym i AHA, aby skutecznie zwalczać problemy skóry mieszanej i tłustej, takie jak przebarwienia, widoczność porów, zaskórniki czy błyszczenie. Jego lekka, nietłusta konsystencja szybko wnika w skórę i nie pozostawia lepkiej warstwy. Już od pierwszej aplikacji skóra jest zmatowiona, oczyszczona i gładsza. Dzień po dniu pory są zwężone, a struktura skóry udoskonalona. To wielokierunkowe serum, opracowane specjalnie dla skóry mieszanej i tłustej, zawiera 98% składników naturalnych i jest bezzapachowe.