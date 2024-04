Piękna skóra na lato(a)! Jak dodać swojej skórze koloru? Proste sposoby na piękną opaleniznę bez plam

Jak stosować samoopalacz?

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

Oto najlepsze produkty do opalania twarzy i ciała z Sephory

Skin Island Glow Tannig Drops od Charlotte Tilbury to unikalne połączenie makijażu, pielęgnacji oraz spektakularnej opalenizny. Dzięki nim uzyskasz wspaniałą, zdrową i naturalnie wyglądającą opaleniznę. Upiększające krople brązujące Charlotte zapewnią każdemu muśniętą słońcem i bosko rozświetloną skórę.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

VITA LIBERATA FACE TANNING MOISTURISER WITH HYALURONIC ACID - samoopalający krem do twarzy z kwasem hialuronowym

Samoopalający krem do twarzy z dodatkiem kwasu hialuronowego zapewni Ci intensywne nawilżenie oraz subtelną opaleniznę!Wzbogać swoją codzienną pielęgnację twarzy dzięki ultranawilżającemu kremowi który stopniowo nadaje efekt skóry muśniętej słońcem oraz promienny blask. Wzbogacony kwasem hialuronowym – wygładza i ujędrnia skórę, redukując drobne zmarszczki i niedoskonałości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

VITA LIBERATA FABULOUS GRADUAL TANNING LOTION – balsam stopniowo samoopalający

Subtelny blask skóry muśnięty słońcem, który rozwija się stopniowo przez 8 godzin od aplikacji, pozostawiając skórę nawilżoną i promienną. Fabulous Gradual Tanning Lotion to idealna formuła do budowania opalenizny, produkt dzięki któremu można utrzymać naturalnie wyglądający blask przez cały rok. Ten bezbarwny i ultranawilżający balsam pozostawia się na skórze przez 8 godzin, opalenizna utrzymuje się przez kilka dni!

i Autor: Materiały prasowe Sephora

