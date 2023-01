Piękna skóra o każdej porze roku

To 3 najlepsze fryzury 2023 dla kobiet po 60-tce na blond włosy. Wygodne cięcia odejmą nawet 15 lat. Klasa i elegancja to mało powiedziane!

Każda z nas jest super! Dlatego potrzebujemy też super produktów, które przyniosą szereg benefitów naszej skórze, najlepiej w krótkim czasie. A jeśli jeszcze kosmetyki będą powstawały w szacunku do środowiska naturalnego, możemy mieć pewność, że nasza pielęgnacja jest świadoma na każdym etapie.

Codziennie udowadniamy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Z powodzeniem łączymy różne role społeczne i spełniamy się na wielu obszarach. Jesteśmy świadome, aktywne, silne i konsekwentne oraz… bardzo wymagające. Nasza pielęgnacja ma sprostać naszym potrzebom, a jednocześnie być odpowiedzialna – powinna służyć nie tylko naszej skórze, ale i planecie. Pielęgnacyjne gesty to też wyraz miłości do samych siebie i ciała, które każdego dnia pozwala nam osiągać kolejne cele.

Zobacz także: Sucha i pękająca skóra? Dermatolog wskazuje rajski trik, by ją szybko nawilżyć

POZNAJ NOWĄ GAMĘ DO PIELĘGNACJI CIAŁA GARNIER BODY SUPERFOOD

Jeden produkt, który możesz stosować zarówno rano, jak i wieczorem? To możliwe! Seria Garnier Body Superfood to dowód na to, że istnieją produkty wielozadaniowe. Dla Twojej skóry jest niczym dzienna dawka składników aktywnych i superowoców. Nawilża aż do 10 warstw w głąb skóry* na 48H** i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Wegańska formuła produktów Garnier Body Superfood zawierająca od 96 do 97% składników pochodzenia naturalnego, została przetestowana dermatologicznie i jest odpowiednia dla skóry suchej, ekstremalnej suchej, odwodnionej i wrażliwej. Produkty zostały także zatwierdzone przez organizację Cruelty Free International. Wszystkie te działania realizowane są w myśl przyjętego w 2020 roku programu GREEN BEAUTY, który określa ZIELONE ZOBOWIĄZANIA GARNIER – czyli kompleksowe działania dla zrównoważonego rozwoju.

KREM ODŻYWCZY Z AWOKADO

Odżywcza formuła kremu została wzbogacona w olejek z awokado oraz kwas omega 6, które nawilżają aż do 10 warstw w głąb skóry na 48H, odżywiają i wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry. Olej z awokado dzięki zawartości tłuszczy odżywczych przeciwutleniających witaminę E, sprawia, że włosy są miękkie i pełne blasku.

Regenerujące masło z kakao

Regeneracyjna formuła wzbogacona została w ekstrakt z masła kakaowego i ceramidy, które odżywiają, nawilżają aż do 10 warstw w głąb skóry na 48H i wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry. Masło kakaowe, jako naturalny składnik w produktach powoduje, że skóra jest miękka, ukojona i mniej podatna na podrażnienia.

Nawilżający żel-krem z arbuzem

Nawilżający żel-krem z arbuzem i kwasem hialuronowym to dowód na to, że istnieją produkty wielozadaniowe. Nawilżająca formuła wzbogacona w ekstrakt z arbuza i kwas hialuronowy odżywia, nawilża aż do 10 warstw w głąb skóry na 48H i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Arbuz składa się aż w 92% z wody i jest bogaty w różnorodne składniki odżywcze i prozdrowotne. To sprawia, że sprawdza się jako składnik kosmetyków, zarówno do cery tłustej, suchej i odwodnionej, jak i trądzikowej.

Kojący krem z aloesem

Kojący krem z linii Garnier Body Superfoods został wzbogacony o ekstrakt z aloesu i sól magnezową, która odżywia, nawilża aż do 10 warstw w głąb skóry* na 48H** i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Kojący krem z aloesem jest odpowiedni do skóry normalnej i suchej.

REZULTATY:

Skóra jest odżywiona, nawilżona, ukojona i mniej podatna na podrażnienia, a naturalna bariera ochronna skóry zostaje wzmocniona.

i Autor: Materiały prasowe GARNIER