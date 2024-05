Najpiękniejsze makijaże gwiazd 77. Festiwalu Filmowego w Cannes - jakimi kosmetykami można je wykonać?

Tegoroczne make-upy idealnie wpisywały się w trendy - dominowała lekkość, rozświetlenie, subtelny rumieniec. Glow sprawdza się w każdym wieku i sprawia, że cera wygląda świeżo i pięknie, co dowodzą m.in. makijaże Léi Seydoux oraz Heidi Klum. Na gali nie brakowało jednak mocniejszych akcentów.

Tu z pewnością na tle innych wyróżniała się Greta Gerwig, która jako jedyna postawiła na wyrazisty look z ciemnymi akcentami. Z pewnością te make-upy mogą być naszą inspiracją nie tylko na wielkie wyjścia. Co więcej, z łatwością je odwzorujemy, dzięki kosmetykom dostępnym w DOUGLAS. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych znajdziemy produkty najlepszej jakości, które ułatwią nam zrobienie idealnego makijażu. Dodatkowo dzięki wygodnej usłudze Click & Collect można skorzystać z darmowej dostawy. W Douglas skorzystamy też z porad profesjonalnych konsultantów, którzy z pewnością ułatwią nam zakupy. Sieć oferuje wachlarz zarówno najbardziej trendowych, jak i ponadczasowych produktów. A co przede wszystkim warto mieć w kosmetyczce, by wyglądać jak jedna z gwiazd tegorocznej gali MET? Przedstawiamy bestsellery, dzięki którym uzyskasz makijaż rodem z czerwonego dywanu!

GLOW A’LA HEIDI KLUM

DR IRENA ERIS PALETA DO KONTUROWANIA

Teraz Dr Irena Eris Face Contouring Palette kupisz w Douglas supercenie 209 zł/20 g

Heidi Klum od lat stawia na połączenie rozświetlenia z lekkim konturowaniem. Jej makijaż z festiwalu filmowego w Cannes jest dowodem na to, że odpowiednio użyty kosmetyk z pewnością potrafi odjąć lat. Paleta zawiera dwa matowe bronzery, w ciepłej i chłodnej tonacji, które można dopasować do typu karnacji. Tu wystarczy odrobina na skronie oraz kości policzkowe, by zyskać lekko opalony odcień skóry, tak jak w przypadku Heidi. Kolejnym krokiem jest nałożenie różu na policzki. Tym produktem można też obrysować oczy, jak cieniem, by uzyskać delikatniejszy efekt. Na koniec wystarczy odrobina rozświetlacza na nos, kości policzkowe i łuk kupidyna. Paleta jest mocno napigmentowana, więc make-up nie tylko długo się utrzymuje, ale też zapewnia spektakularny efekt. Dodatkowo formuły kosmetyków zostały wzbogacone o olej arganowy i emolienty, które pielęgnują skórę.

i Autor: materiał prasowy Douglas

IDEALNE WYKOŃCZENIE

LAURA MERCIER PUDER TRANSPARENTNY

Teraz Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder kupisz w Douglas w supercenie 195 zł/29 g

Lily Gladstone na czerwonym dywanie pojawiła się w jasnym i subtelnym makijażu, który podkreślał jej atuty i pięknie się komponował w kontraście z jej czarną suknią. Aby powtórzyć tego typu look w kosmetyczce powinnyśmy mieć kultowy puder gwiazd Translucent Loose Setting Powder. To światowy bestseller, często wybierany na wielkie wyjścia. Kosmetyk ma lekką, nieobciążającą formułę, która pozwala skórze oddychać i nie zatyka porów. Nie podkreśla też zmarszczek i gwarantuje naturalne matowe wykończenie nawet do 16 godzin! Gwiazdy kochają go jeszcze za jeden atut. Puder tak idealnie rozprowadza się na skórze, że nie daje efektu flashback, czyli białych plam widocznych potem na zdjęciach. Dodatkowo sprawia, że twarz wygląda nieskazitelnie, bo drobne linie i niedoskonałości lekko się rozmywają. Jak po użyciu filtra na Instagramie. Must have!

i Autor: Materiały prasowe LAURA MERCIER

ZACZNIJ OD SKÓRY

ESTÉE LAUDER PODKŁAD DOUBLE WEAR

Teraz Estée Lauder Double WearStay In Place Make-up SPF 10 kupisz w Douglas w supercenie 155,92 zł/30 ml

Rosyjska modelka i aktorka Sasha Luss pojawiła się w subtelniejszej odsłonie i wyglądała zachwycająco. Podstawą jej make-upu była świeża, wypielęgnowana skóra o jednolitym kolorycie. Taki efekt z pewnością możemy uzyskać po użyciu kolejnego kultowego kosmetyku, czyli podkładu Double Wear. Skutecznie ukrywa niedoskonałości i ujednolica nierównomierny odcień cery. Co więcej, perfekcyjnie ją matuje i jest wyjątkowo trwały, odporny na pot, wilgoć i potrafi wytrzymać przez cały dzień na twarzy bez poprawek. Ogranicza też wydzielanie sebum i nie zbija się w zmarszczkach. Jest więc najlepszą bazą dla każdego make-upu. Spośród różnorodnych odcieni w różnych podtonach z łatwością można znaleźć swój ideał!

i Autor: Materiały prasowe Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

WIELKIE OLŚNIENIE

BŁYSZCZYK DO UST DIOR ADDICT MAXIMIZER GLOSS 01

Teraz Dior Addict Lip Maximizer Gloss 01 kupisz w Douglas w supercenie 167,49 zł/6 ml

Czasy Y2K, gdy usta na wysoki połysk królowały wszędzie, oficjalnie powracają. Miłośniczką błyszczyków jest m.in. jedna z najpopularniejszych aktorek francuskich - Léa Seydoux. Gwiazda na festiwalu miała rozświetlający make-up, lśniące usta i bardzo delikatnie podkreślone oczy. Ten makijaż stanowił idealne wykończenie dla całej olśniewającej, cekinowej kreacji. Aby powtórzyć taki make-up z pewnością pod ręką warto mieć błyszczyk Dior Addict w bladoróżowym odcieniu. Pięknie wygląda na naturalnych ustach, ale można go nałożyć także na pomadkę nude, by uzyskać efekt glow w stylu Seydoux. Błyszczyk nawilża usta nawet do 24h i dodaje im objętości przy każdej aplikacji. Jest też łatwy w użyciu i nie ma co ukrywać, pięknie się prezentuje!

i Autor: materiał prasowy Dior

AKCENT NA USTA

ALMOST LIPSTICK W KOLORZE BLACK HONEY CLINIQUE

Teraz Clinique Almost Lipstick Black Honey kupisz w Douglas w supercenie 102,49 zł/1,9 g

Greta Gerwig, reżyserka hitu „Barbie” zaskoczyła elegancką ciemną cekinową suknią. Zachwyt wzbudził także jej makijaż dopasowany kolorystycznie do kreacji z jeżynową pomadką w roli głównej. Pomimo wyrazistego akcentu make-up był daleki od mrocznego. Natomiast sam trend na pomadki w odcieniu owoców leśnych z pewnością nie osłabnie. By odwzorować ten look wystarczy sięgnąć po pomadkę Clinique w kultowym odcieniu Black Honey. Ma aksamitno-kremową formułę, dzięki której łatwo się ją aplikuje, nawet bez patrzenia w lusterko! Jest też bogata w emolienty, więc zapewnia ustom gładkie wykończenie. Pomadka zawiera transparentny pigment, który pozostawia na ustach kolor i lekki połysk, a jednocześnie u każdego wygląda inaczej! To sposób, by być naprawdę niepowtarzalną.

i Autor: materiał prasowy Clinique