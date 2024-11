Piękno rodzi się w harmonii

Co wyróżnia Self-Care Concept by Agata Zejfer?

Interdyscyplinarność

Twórczyni Agata Zajfer Self-Care Concept jest kosmetolożką (dyplom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) i psycholożką (USWPS). Od początku działa w nurcie kosmetologii interdyscyplinarnej, bo wierzy, że wiele problemów ze skórą ma podłoże we wnętrzu organizmu, a współpraca z innymi specjalistami może być niezastąpionym elementem terapii. Poszukiwania zainicjowały jej własne zmagania z atopią.

Misja „no stres”

Dermokosmetyki, suplementy i akcesoria to tylko część prostej i transparentnej filozofii tego nowego polskiego brandu. Marka dzieli się wiedzą na temat świadomego podejścia do zdrowia i holistycznej pielęgnacji skóry. Pokazuje, że to codzienne wybory dotyczące ruchu, snu, odżywania i resetu układu nerwowego wpływają na kondycję naszego ciała. Dba o to by pacjentki i konsumentki potrafiły wprowadzić równowagę w wielu aspektach życia. Wierzy, że piękno zawsze ma swoje źródło w spokoju i harmonii.

Wiedza

Agata Zejfer zdobytą wiedzę na temat fizjologii skóry i jej potrzeb wykorzystuje w twórczy sposób. Jest autorką książek „Kompleksowa terapia problemów skórnych”, „Pielęgnacja okołozabiegowa. Diagnostyka laboratoryjna, suplementacja i kosmetyka domowa” oraz publikacji „Elementarza pielęgnacji skóry. Twoja droga do zdrowej i pięknej skóry krok po kroku”. Ta ostatnia została skierowana nie tylko do profesjonalistów, ale każdego zainteresowanego zdrowiem skóry. Swoim interdyscyplinarnym podejściem mocno wyróżnia się w branży, dlatego jest też cenioną mentorką młodych kosmetolożek. Stworzyła dla nich zresztą unikalne (i pierwsze na świecie) narzędzie „Planner rozwoju kosmetologa”. Mimo młodego wieku w 2021 została jedną z 50. kobiet uznanych przez magazyn „Business Woman & Life” za Osobistość Biznesu.

Self-care’owe doświadczenie i personalizacja

Agata Zejfer od 2015 roku prowadzi własny gabinet, w którym opracowuje spersonalizowane zabiegi kosmetyczne. Wierzy, że tylko w ten sposób można osiągnąć długofalowe rezultaty. Dzięki praktyce i obserwacji problemów, z jakimi mierzyły się klientki, powstały pomysły na receptury kosmetyków, które zaowocowały powstaniem marki Agata Zejfer. Są one przedłużeniem spersonalizowanej pielęgnacji gabinetowej i dowodem na skuteczność holistycznej pielęgnacji.

Kosmetyki

Produkty opracowane przez Agatę Zejfer są efektem lat doświadczeń i imponującej wiedzy. Każdy z produktów zawiera przemyślane kompozycje składników aktywnych o potwierdzonej skuteczności. Założycielka marki zadbała też, aby odpowiadały na różne i najczęściej pojawiające się we współczesnym świecie potrzeby skóry – długotrwałe nawilżanie, łagodzenie stanów zapalnych i stymulację procesów odnowy komórkowej. Marka oferuje 2 rodzaje produktów. Wśród kosmetyków znajdziemy 5 starannie opracowanych produktów odpowiadających na „cywilizacyjne” problemy. – „Powstały z myślą o fizjologicznych potrzebach skóry” – mówi Agata Zejfer. Drugim są 3 suplementy diety, które „działają na kondycję skóry, ale jednocześnie przyczyniają się do poprawy samopoczucia np. jakości snu” – dodaje założycielka marki. Mają wyjątkowo „mocne” formulacje poparte rzetelnymi badaniami dermatologicznymi. Wzbudzają zaufanie i zachwycają skutecznością.

HARMONY Antiox Serum

Co je wyróżnia?

Potężna antyoksydacja. Trzy formy witaminy C, kwas ferulowy i bakuchiol to niespotykane combo w ochronie przed wolnymi rodnikami, zapobiegając uszkodzeniom komórek i przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dodatek niacynamidu rozjaśnia i wspiera regenerację komórkową. Zadbano tu też o ukojenie cery (po zabiegach, lecz nie tylko), to zasługa pantenolu i wyciągu z aloesu.

HARMONY Moisturising Cream

Co go wyróżnia?

Imponujące nawilżenie, które uzyskano dzięki połączeniu glukonolaktonu, ceramidów, inuliny i kwasu hialuronowego. Krem ma dodatkowo działanie prebiotyczne (to zasługa inuliny) więc polubi się z naszym mikrobiomem.

HARMONY Foaming Cleanser

Co go wyróżnia?

Delikatna pianka skomponowana z oczaru wirginijskiego, wąkrotki azjatyckiej i betaglukanu jest najlepszym wstępem do pielęgnacji problematycznej skóry. I mowa tu o wszystkich problemach!

PURITY Exfoliating Lotion

Co go wyróżnia?

Dogłębne oczyszczanie, które jest możliwe dzięki wyważonej kompozycji kwasu salicylowego, przenikającego przez barierę hydrolipidową, olejku z drzewa herbacianego i niacynamidu. Lotion skutecznie oczyszcza z nadmiaru sebum i martwych komórek naskórka i zwęża widoczność porów. Dba o pH skóry.

PURITY Active Cream

Co go wyróżnia?

Kwartet słynnych składników: kwas azelainowy, niacynamid, kwas salicylowy i reinal „zespołowo” działa przeciwzapalnie i zmniejszenie nasilenia objawów trądziku. Jest tu też „ekipa” łagodząca - bogaty w kwasy tłuszczowe olej z wiesiołka, alantoina i pantenol. Przynoszą ulgę podrażnionej skórze.

Kompleks ADEK

Co go wyróżnia?

Idealne zestrojenie czterech witamin o szerokim spektrum działania właśnie na skórę. Ale też owe witaminy (A, D, E i K) wspierają i inne układy, m.in.: odpornościowy, nerwowy, mięśniowy, kostny i krążenia. Oleisty płyn o neutralnym smaku łatwo włączyć do codziennej rutyny.

Daily Balance

Co go wyróżnia?

Staranne połączenie trzech potężnych adaptogenów. Ashwagandha, gotu kola i kadzidłowiec indyjski są jak „terapeuta” dla układu nerwowego i odpornościowego. Kto raz spróbuje – przepadnie! Doceni równowagę, jaką daje ten suplement.

Dermosuplement Healthy Skin

Co go wyróżnia?

Ekstrakt z granatu, kurkumy, imbiru w połączeniu z astaksantyną to autorska bomba antyoksydantów. Wspierają ochronę skóry przed stresem oksydacyjnym. Miedź i cynk, które również tam wkomponowano, to naturalnie sojusznicy gojenia się skóry.

