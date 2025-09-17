Piękno z natury – naturalne i wegańskie kosmetyki zdobywają serca Polek

Świadome piękno

Konsumenci coraz częściej wybierają produkty przyjazne środowisku, poszukując kosmetyków organicznych, cruelty-free czy w ekologicznych opakowaniach. Według danych 93% Polek z miast powyżej 250 tys. mieszkańców deklaruje, że używa kosmetyków naturalnych. Widocznie rośnie też świadomość konsumentów oraz ich zainteresowanie certyfikatami (Cosmetics in Poland, 2024). Coraz większą rolę odgrywa też sposób pakowania – coraz chętniej wybieramy produkty marek, które wykorzystują opakowania z recyklingu lub rezygnują ze zbędnych elementów, takich jak kartoniki czy folia ochronna. Przejrzystość składu i zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań szczególnie przemawiają do pokolenia Millenialsów i Gen Z, które chętnie sięgają po marki zgodne z ich poglądami ekologicznymi i etycznymi (Euromonitor — Voice of the Consumer: Beauty Survey 2024).

Natura na wyciągnięcie ręki

Hebe wychodzi naprzeciw tym zmianom i wynikającym z niej oczekiwaniom konsumentów. Nowy katalog kosmetyków naturalnych to kopalnia inspiracji, w której znajdziemy to, co najlepsze z natury: skuteczne formuły oparte na roślinnych składnikach, starannie dobrane receptury i produkty, które wspierają skórę, włosy i ciało na każdym etapie pielęgnacji. Wybór jest naprawdę szeroki - od delikatnych żeli i toników do twarzy, przez sera, kremy, maseczki, szampony, balsamy, żele pod prysznic, aż po kosmetyki dla dzieci. To propozycje, które łączą skuteczność roślinnych formuł z dbałością o środowisko, pozwalając klientom odnaleźć swoje ulubione rytuały pielęgnacyjne w zgodzie z sobą i z naturą.

Naturalna pielęgnacja w Hebe to coś więcej niż kosmetyki - to holistyczne podejście do skóry, włosów i ciała. Wśród dostępnych propozycji znajdziesz produkty m.in. Mokosh, Nacomi, Apis, Resibo, Asoa, GirlsLab, Your Kaya i NaturalMe, z których część jest dostępna wyłącznie u nas.

Nowy katalog to połączenie starannie dobranych produktów z inspirującymi poradami, które sprawiają, że codzienna pielęgnacja staje się przyjemnym rytuałem i wyrazem świadomego stylu życia.

i Autor: Hebe/ Materiały prasowe