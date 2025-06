i Autor: materiały prasowe Rituals

Strefa zabawy

Piękny zapach w Twoim salonie. Dyfuzor, który łączy innowacyjność, zapachy oraz design

Rituals prezentuje najnowszą wersję The Perfume Genie. To inteligentny dyfuzor, łączący innowacyjność i piękny design, stworzony by zmienić przestrzeń w sanktuarium wypełnione ulubionym zapachem Rituals.