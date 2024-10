Pielęgnacja cud-miód, czyli jesienny rytuał pielęgnacyjny

Jesienny klimat za oknem przestawia naszą skórę na zwiększone zapotrzebowanie w składniki odżywcze i ochronne. Deszcz, wiatr, mroźne powietrze mogą powodować jej przesuszenie, pękanie czy dyskomfort. Otulenie jej miodową pielęgnacją to dobry plan na jesienny rytuał dla piękna.

Marka Nuxe od ponad 30 lat przenosi najlepsze właściwości miodu do swoich produktów. Tę historię miodem płynącą rozpoczęło stworzenie balsamu do ust, a potrzeba była wtedy… matką wynalazku. Gdy założycielka marki Aliza Jabès spodziewała się swojego drugiego dziecka, wpadła na pomysł pysznego balsamu na bazie miodu, który miał naprawić usta. Błąd w dozowaniu na pierwszych ścieżkach zaowocował bardzo gęstą konsystencją, ale okazał się niezwykle skuteczny! Proporcje zostały zachowane, a skoncentrowana formuła miodu została zapakowana w mały szklany słoiczek, który można zawsze nosić ze sobą. Balsam do ust Rêve de Miel® stał się jednym z najczęściej udostępnianych sekretów urody, z biegiem lat stając się kultowym produktem we francuskiej farmacji: dziś co minutę na całym świecie sprzedawany jest jeden słoiczek. A skoro jesteśmy przy ustach, to porozmawiajmy o wyjątkowości tej linii.

PIELĘGNACJA MIODEM PŁYNĄCA

Miód uznawany za skarb ze świata pszczół jest szeroko znany ze względu na swoje właściwości regenerujące i kojące. Jego bogaty skład to cukry, przeciwutleniające flawonoidy, witaminy C, B2, B6, aminokwasy, sole mineralne i mikroelementy. Nie narusza hydrolipidowej warstwy skóry. W miodzie od stóp do głów? Dzięki Nuxe to możliwe. Zbawienną moc miodu na ust marka postanowiła przenieść do innych kosmetyków pielęgnacyjnych. Dziś w „rodzinie” Rêve de Miel® znajdziemy produkty do pielęgnacji i mycia twarzy i ciała. Aksamitne konsystencje produktów i zmysłowe zapachy czynią z codziennej pielęgnacji prawdziwy rytuał.

NUXE RÊVE DE MIEL® Miodowy olejek do ust, 72 zł/10 ml

Dzięki zawartości satynowego miodu wzmocni skórę ust i zapewni im odpowiednią ochronę. Ulegnij pokusie: jego przejrzysta konsystencja nadaje ustom zniewalający połysk i satynowe wykończenie – bez uczucia lepkości. Niezwykły komfort to zasługa formuły balsamu z miodem lawendowym prosto z Prowansji oraz organicznego oleju lniankowego (camelina oil). Rozkoszuj się jego smakowitym zapachem z nutami miodu i wanilii. Według 95% testujących produkt usta stają się odżywione, miękkie i gładkie. Bogaty w aktywne molekuły miód jest prawdziwym skarbem natury, znanym ze swoich właściwości nawilżających i naprawczych. Marka NUXE wybrała najwyższej jakości miód lawendowy z oznaczeniem Red Label oraz PGI zbierany w Prowansji przez rodzinną firmę. Jego pochodzenie geograficzne i kwiatowe jest potwierdzone analizą DNA, aby zapewnić niepodważalną jakość.

NUXE RÊVE DE MIEL® Nawilżająca pomadka, 35 zł/4 g

Mały, niezwykle praktyczny sztyft może być stosowany w dowolnym miejscu, aby zmiękczyć bardzo suche usta i nadać im miękkość o każdej porze dnia. Dzięki zawartości 100% składników pochodzenia naturalnego, w tym miodu, olejku słonecznikowego i organicznego oleju lniankowego (camelina oil), formuła pomadki nawilża, naprawia i chroni usta, łagodząc uczucie ściągnięcia.

NUXE RÊVE DE MIEL® Miodowy balsam do ust, 60 zł/15 ml

Ulubieniec… ust od 1994 roku. Dwa lata temu doczekał się nowej ulepszonej formuły, opartej w 100% na składnikach pochodzenia naturalnego, ze skoncentrowanymi skarbami prosto z ula, takimi jak: miód lawendowy z Prowansji, propolis i wosk pszczeli. Jego bogata, a zarazem rozpływająca się konsystencja, odżywia, naprawia i zmiękcza suche usta. 100% osób testujących stwierdziło, że ich usta są odżywione, a 91% uznało, że uczucie dyskomfortu zostało złagodzone.

NUXE RÊVE DE MIEL® Ultrabogaty żel do mycia i demakijażu twarzy, 70 zł/200 ml

Ultrabogaty żel do oczyszczania i demakijażu twarzy z miodem i słonecznikiem, o formule niezawierającej mydła, delikatnie oczyszcza, koi i usuwa makijaż – wystarczy jeden gest. Zapewnia skórze piękny wygląd oraz przyjemność dla zmysłów. Zawiera co najmniej 93% składników pochodzenia naturalnego (w tym miód i słonecznik). Nie zawiera parabenów. Otulająca nuta zapachowa miodu z rumiankiem.

NUXE RÊVE DE MIEL® Ultrakomfortowy krem do twarzy, 138 zł/50 ml

Krem odpowiada na potrzeby skóry suchej zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Tym samym zastępuje dwa poprzednio występujące w linii kremy do twarzy – na dzień i na noc. Jego formuła to koktajl odżywczych, łagodzących i naprawczych składników aktywnych: miodu, masła shea, szafranu i cennych olejków roślinnych (z otrębów ryżowych i makadamia). Balsam zawiera także w 100% naturalny propolis, pozyskiwany w procesie oleo-eko-ekstrakcji – innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska metody, pozwalającej zachować wszystkie jego właściwości. Propolis to niezwykle cenny składnik, który łagodzi, odżywia, naprawia skórę i działa przeciwutleniająco.

NUXE RÊVE DE MIEL® Delikatny szampon w kostce, 58 zł/65 g

Jego stała forma (nie zawiera siarczanów i silikonu) w kontakcie z wodą tworzy bogatą, kremową pianę o delikatnym miodowym zapachu. Delikatne połączenie francuskiego miodu lawendowego i olejku lniankowego pozostawia włosy jedwabiste: ułatwiając ich rozczesywanie. 100% kobiet uważa, że szampon nie drażni skóry głowy i delikatnie myje oraz przyjemnie się pieni.

NUXE RÊVE DE MIEL® CICA Naprawczy krem do rąk, 49 zł/50 ml

To najwyższa i wyspecjalizowana ochrona dla bardzo suchych i zniszczonych dłoni. Wiatr, zimno, częste mycie… to wyzwanie dla delikatnej skóry naszych dłoni. Jego bogata, kremowa konsystencja o aksamitnym wykończeniu otula je i zapewnia komfort Formuła wzbogacona w Centella Asiatica i miód lawendowy naprawia, łagodzi oraz wzmacnia barierę ochronną skóry, zapewniając efekt „opatrunku”, ekspresowo niwelując uczucie ściągnięcia. 100% kobiet uważa, że ich dłonie są odżywione, a uczucie dyskomfortu złagodzone. Delikatny zapach został opracowany z myślą o zniszczonej skórze.

NUXE RÊVE DE MIEL® Krem do rąk i paznokci, 46 zł/50 ml

Aksamitny krem do rąk o nietłustej konsystencji zawiera miód, słonecznik, szlachetne olejki i witaminę E. Odżywia i regeneruje suchą, zniszczoną skórę dłoni, chroniąc ją przed przedwczesnym starzeniem. Z każdym dniem sprawia, że skóra dłoni staje się gładsza, a paznokcie wzmocnione. Zawiera co najmniej 88% składników pochodzenia naturalnego. Słodka i delikatna nuta zapachowa z nutami miodu. Nie zawiera parabenów.

NUXE RÊVE DE MIEL® Żel do mycia twarzy i ciała, 95/400 ml, 115 zł/750 ml

Ten ultrabogaty żel do mycia twarzy i ciała zawierający miód i wyciąg ze słonecznika ma oleistą konsystencję i rozkoszny miodowy zapach. Codziennie dba o skórę suchą i wrażliwą, chroniąc jej płaszcz hydrolipidowy. Oczyszcza twarz i ciało, nie wysuszając skóry. Żel otula skórę niczym „kokon”, zapewniając jej chwilę prawdziwej przyjemności pod prysznicem. Zawiera co najmniej 88% składników pochodzenia naturalnego (w tym miód i słonecznik). Nie zawiera parabenów. Otulająca nuta zapachowa miodu z rumiankiem.

NUXE RÊVE DE MIEL® Smakowicie odżywczy peeling do ciała, 107 zł/175 ml

PEELING DO CIAŁA Rêve de Miel® „2-W-1″ pod prysznic delikatnie złuszcza i oczyszcza oraz odżywia skórę, tworząc na niej delikatny płaszcz ochronny. Peeling, podczas masażu na mokrej skórze, przekształca się w mleczny balsam, a dzięki zawartości miodu okrywa powierzchnię naskórka odżywczym, ochronnym płaszczem.

NUXE RÊVE DE MIEL® Ultrakomfortowy balsam do ciała,139 zł/400 ml

Skoncentrowane źródło naturalnych składników i „must have” w pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Gęsty, ale jednocześnie łatwy w aplikacji balsam, rozpieszcza skórę i zmysły, usuwając uczucie dyskomfortu i napięcia. Formuła składająca się z 95,5% składników pochodzenia naturalnego idealnie łączy miód, masło Shea, drogocenne olejki roślinne (otręby ryżowe i sezam) oraz olej arganowy, które odżywiają skórę i pozostawiają ją zmysłowo gładką. Szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości. Zapewnia 100% skuteczności.

NUXE RÊVE DE MIEL® Olejkowy balsam do ciała, 115 zł/100 ml

Balsam przeznaczony do skóry suchej. Wysokie stężenie olejków roślinnych (arganowy oraz z ogórecznika) zapewnia jej maksymalne odżywienie. Podczas masażu jedwabista konsystencja balsamu zmienia się w aksamitny olejek, otulając skórę nutami miodu, mimozy i wanilii. Balsam gwarantuje absolutny komfort przez 48 godzin i pozostawia skórę: zregenerowaną x4, odżywioną x5, ukojoną x5. Podrażnienia i uczucie ściągnięcia znikają wg 100% badanych(.

PIĘKNO W KAŻDYM WYMIARZE

PS. Przyjemność użytkowania tych kosmetyków dają nie tylko ich wyjątkowe formuły, dostarczające wielu sensorycznych wrażeń, ale i idea towarzysząca ich tworzeniu. NUXE to marka naturalnie odpowiedzialna. Od ponad dziesięciu lat NUXE wspiera Un Toit pour les Abeilles (dach dla pszczół), sponsorując ule i rozwój kolonii pszczół w Wogezach. W ramach współpracy z Luwrem, która rozpoczęła się w 2018 r., marka postawiła 6 uli w sercu kwiecistej łąki w Jardin des Tuileries. Działanie miało na celu podniesienie świadomości mieszkańców miasta i turystów w temacie istotnej roli pszczół w różnorodności biologicznej. Przy tworzeniu produktów, na każdym etapie ich produkcji, marka bierze pod uwagę minimalizację wpływu na przyrodę. Podczas powstawania kosmetyków pielęgnacyjnych skupia się na składnikach aktywnych pozyskiwanych z miejsc o kontrolowanej identyfikowalności geograficznej oraz niewykorzystywaniu żadnych chronionych gatunków roślin. Priorytetowo traktuje stosowanie ekologicznie czynnych składników i naturalnych metod ekstrakcji. Dodatkowo wszystkie formuły, które są opracowane zgodnie z wymogami, łatwo ulegają biodegradacji (ponad 90%*). Każdy produkt NUXE jest opracowywany i produkowany we Francji: począwszy od laboratorium badawczo-rozwojowego w Paryżu, aż do zakładu produkcyjnego w Bretanii. Marka NUXE czerpie inspirację z doskonałej tradycji francuskiej farmacji pod hasłami innowacji i unikalnego know-how. Formuły marki przechodzą również systematyczne kontrole in vivo, przy użyciu testów przeprowadzonych pod nadzorem dermatologicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów.

i Autor: materiał prasowy NUXE

i Autor: materiał prasowy NUXE