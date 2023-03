Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

Ten krem to cement dla Twojej skóry. Kobiety dojrzałe muszą go stosować. Będziesz wyglądała jak młodsza wersja siebie

Znane powiedzenie mówiące o tym, że „diabeł tkwi w szczegółach”, idealnie wręcz pasuje do tematu pielęgnacji dłoni i stóp. To bowiem te części ciała naturalnie przyciągają wzrok, a ich kondycja – czy tego chcemy, czy nie – wiele mówi o stylu życia czy stanie zdrowia danej osoby. Tymczasem często zapominamy o ich regularnej, najlepiej codziennej, pielęgnacji, skupiając się bardziej na ciele, twarzy i włosach. Powody są różne, ale bez wątpienia jednym z tych pojawiających się najczęściej jest brak czasu – często powiązany z kwestią wchłaniania się produktów. Nie chcemy czekać, aż skóra zaabsorbuje kosmetyk, nie lubimy tłustego filmu na skórze i obawiamy się przyklejania do wszystkiego. Do tego dochodzi jeszcze pozostawianie lepkiej warstwy na ubraniach, np. skarpetkach, ślizgania się gołych stóp w klapkach czy odbijania idealnych, tłustych linii papilarnych na klawiaturze. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Jakie kosmetyki wybrać, by były tak samo przyjemne w aplikacji, co skuteczne i szybkie w działaniu? Odpowiedź to The Rich Hand Cream i The Rich Foot Cream od Herbus Cosmetics.

Zobacz także: QUIZ. Czy jesteś kobietą niezależną? Sprawdź, czy masz w sobie "to coś". Czy drzemie w Tobie siła i power, który podbije świat?

Krem do rąk The Rich Hand Cream zawiera 91% składników naturalnych. Doskonale regeneruje podrażnioną, szorstką i przesuszoną skórę, narażoną na trudne warunki atmosferyczne – zarówno na promieniowanie UV, jak i na wiatr czy mróz. Za jego wszechregenerujące działanie odpowiada babka lancetowata i kompozycja odżywczych emolientów. The Rich Hand Cream idealnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry spierzchniętej, wymagającej nawilżenia, ze skłonnością do AZS, łuszczycy, egzemy, a także tej, którą dezynfekowanie pozbawiło miękkości i delikatności. Krem może być stosowany przez kobiety w ciąży, matki karmiące oraz dzieci powyżej 3. roku życia. Działa korzystnie na równowagę mikrobiomu na powierzchni skóry, sprawiając że ta staje się wygładzona, elastyczna, odmłodzona i z wyrównanym kolorytem. Receptura kosmetyku bogata jest w substancje czynne o sprawdzonym działaniu: babka lancetowata wszechregeneruje, kompleks na bazie probiotyku równoważy mikrobiom, inulina działa prebiotycznie, urea nawilża, niacynamid wyrównuje koloryt i zapewnia elastyczność, masło shea regeneruje i daje uczucie odżywienia, lanolina działa ochronnie i wygładza, ferment drożdżowy przywraca zdrowy wygląd skóry, a polisacharydy nawilżają i łagodzą

i Autor: Materiały prasowe Herbus

Krem do stóp The Rich Foot Cream zawiera aż 20% mocznika, dzięki czemu zapewnia efekt gładkiej i miękkiej skóry jak po zabiegu pedicure. Regeneruje i zmiękcza twardy naskórek, przeciwdziałając procesowi nadmiernego rogowacenia i pękania pięt. Zmniejsza problem wysokiej potliwości, niwelując przykre zapachy. The Rich Foot Cream idealnie sprawdzi się w przypadku stóp, które wymagają silnego odżywienia i natychmiastowego wygładzenia. To również doskonałe wsparcie w profilaktyce przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybicznej oraz sposób na szybkie odświeżenie skóry. Krem może być stosowany przez kobiety w ciąży, matki karmiące oraz diabetyków. Już od pierwszej chwili zapewnia komfort, a przy regularnym stosowaniu znika potrzeba stosowania tarki do stóp, by skóra była miękka i gładka. Receptura kosmetyku bogata jest w substancje czynne o sprawdzonym działaniu: babka lancetowata wszechregeneruje, 20% urea zmiękcza i mikrozłuszcza, szałwia działa odświeżająco, usnea barbata niweluje nieprzyjemny zapach, masło shea regeneruje i daje uczucie odżywienia, frakcja z olejku z drzewa herbacianego przeciwdziała potliwości, lanolina działa ochronnie i wygładza, a ferment drożdżowy przywraca zdrowy wygląd skóry.

i Autor: Materiały prasowe Herbus