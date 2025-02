Pielęgnacja, która mówi językiem miłości: Walentynkowe promocje FOREO, których można przegapić!

W tym roku FOREO, lider w dziedzinie zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry, zaprasza ponad 30 milionów fanów na całym świecie do celebracji miłości – w każdej formie! Niezależnie od tego, czy chcesz obdarować kogoś bliskiego, czy zadbać o siebie, personalizowana rutyna pielęgnacyjna z innowacyjnymi urządzeniami i kosmetykami to idealny prezent, który poprawi samopoczucie i pewność siebie.

1.Język miłości: Słowa afirmacji - piękne słowa, które dodają wewnętrznego blasku

OSZCZĘDZASZ 30%

Poznaj BEAR™ 2 – Twoją 2-minutową receptę na ujednolicony koloryt oraz ukojony i napięty, podniesiony owal twarzy. To jedyne urządzenie mikroprądowe z czterema rewolucyjnymi rodzajami mikroprądu, które oddziałuje na 69 mięśni twarzy i szyi. Udowodniono klinicznie, że zmniejsza zmarszczki i poprawia elastyczność skóry już w tydzień!

Jeśli już myślisz o letniej sylwetce, BEAR™ 2 body będzie Twoim sprzymierzeńcem. Zredukowanie cellulitu, ujednolicenie skóry i ujędrnienie mięśni – to wszystko w jednym urządzeniu

i Autor: materiały prasowe FOREO

2. Język miłości: Akt służby – idealna pielęgnacja bez wysiłku

OSZCZĘDZASZ 30%

Szczoteczka soniczna do twarzy LUNA™ 4 - LUNA™ 4 wykona za Ciebie całą pracę: delikatne, silikonowe wypustki oczyszczą skórę, nie naruszając jej bariery ochronnej. Pulsacje T-Sonic™ usuwają 99% zanieczyszczeń i przygotowują skórę na kolejne etapy pielęgnacji. A tryb masażu zmniejsza napięcie mięśni, redukuje drobne linie i zapewnia natychmiastowe uczucie relaksu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

3. Język miłości: Prezenty - podarunek, który troszczy się o Ciebie każdego dnia!

OSZCZĘDZASZ 30%

Szczoteczka soniczna do zębów ISSA™ 3 - Najlepsze prezenty to te, które zmieniają nasze nawyki na lepsze! ISSA™ 3 to pierwsza na świecie soniczna szczoteczka do zębów wykonana z medycznego silikonu. Usuwa 30% więcej płytki niż tradycyjne szczoteczki i zapewnia 140% lepszą higienę jamy ustnej. A co najlepsze? Jedno ładowanie wystarcza na rok!

i Autor: materiały prasowe FOREO

4. Język miłości: Wartościowy czas - z drugą połówką lub sama ze sobą

OSZCZĘDZASZ 30%

Urządzenie do nakładania maseczek UFO™ - UFO™ 3 pozwala cieszyć się profesjonalnym nawilżaniem i terapią światłem LED, w tym kolorem czerwonym, bez wychodzenia z domu. Klinicznie udowodniono, że poziom nawilżenia skóry wzrasta o 126% na 6 godzin! Po tygodniu zmarszczki są widocznie zredukowane. Połącz je z maskami aktywowanymi UFO lub maskami w płachcie FOREO. UFO to doskonały wybór na walentynkowy “me time”.

i Autor: materiały prasowe FOREO

5. Język miłości - Kontakt fizyczny- poczuj miłość do swojej skóry z każdym dotykiem

OSZCZĘDZASZ 30%

Urządzenie do usuwania owłosienia PEACH™ 2 - PEACH™ 2 to nowa generacja depilacji IPL: podwójna moc (120 błysków na minutę), 3 razy większe okno zabiegowe i ultra-szybka sesja – całe ciało w 10 minut! Dzięki systemowi 360-stopniowego chłodzenia depilacja jest komfortowa, a po miesiącu możesz spodziewać się nawet 90% gładszej skóry.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Nie przegap tych kuszących rabatów na urządzenia FOREO – promocja trwa od 3 do 14 lutego na foreo.com. Użyj kodu ILOVEME10, aby otrzymać dodatkowe 10% rabatu!