Pielęgnacja, która sprawia przyjemność! Upraszcza codzienność i daje efekty w kilku krokach

SKN HOUR to nowa polska marka skincare, stworzona z myślą o kobietach, które lubią, kiedy wiele się dzieje. Zamiast skomplikowanych rytuałów proponuje pielęgnacje kapsułową – opartą na nauce i intuicyjną. Działa na każdy typ cery, na każdą okazję, natychmiast i na zawsze. Zaawansowane składnikowo, ale proste w aplikacji formuły udowadniają, że piękna cera nie musi wymagać poświęceń i rytuałów. To pielęgnacja, do której chce się wracać nie dlatego, że obiecuje cuda, tylko dlatego, że realnie porządkuje rutynę i konsekwentnie gwarantuje efekt.

Start pielęgnacji od miękkości i blasku. Esencja ceramidowa.

Esencja ceramidowa, która działa jak serum. Wprowadza skórę w tryb READY, STEADY, JUICY – budzi skórę w 30 sekund, wzmacnia działanie kolejnych kroków oraz zostawia efekt soczystego blasku. Sprawdza się rano, kiedy liczy się szybki rezultat i wieczorem, kiedy zależy Ci na dobrym przygotowaniu skóry na nocną regenerację. Miękka, mleczna tekstura szybko się wchłania i daje „dopieszczony” finisz bez lepkości i ciężkości.

Idealne domknięcie poranka. Krem na dzień.

Kolejnym krokiem po esencji jest THE EVERYTHING CREAM – krem na dzień, który domyka poranną pielęgnację i daje glow jak filtr “soft skin”. W jednym kroku daje to, czego najczęściej szukamy od poranka: natychmiastowe napięcie, nawilżenie, wygładzenie, komfort i świeży, zdrowy wygląd, który utrzymuje się godzinami. Skóra po nim jest miękka, elastyczna i przyjemna w dotyku, a jednocześnie wygląda na bardziej wypoczętą i rozświetloną, nadając efekt juicy glow. Idealny jako baza pod makijaż – wygładza i przygotowuje skórę, dzięki czemu make-up wygląda lepiej.

Nocny reset i poranny „upgrade”. Krem na noc.

Krem do twarzy na noc nowej generacji, który pracuje, kiedy Ty śpisz. Zapewnia skórze kompleksowy upgrade – regeneruje, wygładza i sprawia, że Twoja skóra jest wypoczęta. Efekt? Cera gotowa na wszystko, zanim zdążysz się obudzić. Formuła działa wielowymiarowo: koi, odżywia i pomaga poprawić strukturę skóry w nocy, kiedy naturalne procesy odbudowy pracują intensywniej. Delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, wygładzając i ujednolicając strukturę skóry oraz nadając jej świeży, zdrowy wygląd. To wieczorny krok, który robi dokładnie to, czego chcesz od dobrego kremu na noc: pozostawia skórę miękką i otuloną przed snem, a rano wygląda ona na świeższą, bardziej sprężystą i promienną.

Mniej produktów, więcej efektu – linia THE ONE od SKN HOUR. Trzy inteligentne formuły, które w 60 sekund zapewniają skórze efekt 8 godzin snu.

i Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe