Pielęgnacja dla kobiet w ciąży od polskiej marki. Podaruj sobie piękno i bezpieczeństwo

Ich misją od początku było dostarczanie produktów bezpiecznych dla ciała i środowiska, oraz takich, z którymi kompleksowa troska o siebie staje się prawdziwą przyjemnością. Wierzą, że inkluzywność i dostęp do ekologicznych środków higienicznych oraz naturalnych kosmetyków o bezpiecznych składach to klucz do budowania świadomego społeczeństwa i efektywnego dbania o Ziemię.

Zobacz także: Wszystko, czego potrzebuje Twoja skóra: wygładzenie, tonizowanie i nieinwazyjny lifting

LINIA MAMA

Teraz Your KAYA rozszerza swoją ofertę o linię MAMA, czyli cztery naturalne produkty dla kobiet w ciąży i połogu. Z użyciem tych kosmetyków pięciominutowa rutyna pielęgnacyjna jest wygodna, szybka i przede wszystkim skuteczna – czyli właśnie taka, jakiej potrzebuje każda mama.

Inspiracją do powstania linii MAMA było osobiste doświadczenie współzałożycielka marki, Kai Rybickiej-Gut, która sama niedawno została mamą. Wchodząc w tęnową życiową rolę zauważyła, że na rynku brakuje produktów, które skutecznie zadbają o ciało mamy, przyniosą ulgę oraz będą wsparciem w trudniejszych chwilach (o których Your KAYA chce głośno mówić).

- Patrzyłam na mojego nowonarodzonego synka i serce pękało mi z miłości, a w głowie mieszały się emocje: od radości i ekscytacji, po zmęczenie i ból. Szukałam produktów,które będą wsparciem dla mojego ciała, jednak nie znalazłam na rynku dostatecznie skutecznych kosmetyków, które szybko i wygodnie dałyby mi ukojenie.

Stojąc na czele Your KAYA zapragnęłam wesprzeć inne mamy w tym wyjątkowym, ale i trudnym czasie, tworząc dedykowaną linię kosmetyków, która odpowie na ich potrzeby. Dodatkowo marzyłam, by przełamać wizję idealnego macierzyństwa i przedstawić je w sposób autentyczny. Rozstępy, wiotka skóra, pogryzione brodawki sutkowe i swędzący brzuch to zupełnie normalne problemy – i że da się im ulżyć!

Każda z nas zasługuje na to, by czuć się zaopiekowana – stąd linia produktów dla mam nieidealnych, ale za to prawdziwych - Kaja Rybicka-Gut.

Olejek do ciała dla kobiet w ciąży i połogu

Regularne masaże z użyciem olejku uelastycznią skórę i zminimalizują ryzyko powstawania rozstępów. Dodatkowo, redukują te już występujące, świeże rozstępy (często bordowe lub czerwone) w ciąży, ale też w okresie dojrzewania i wahań wagi ciała. Użyj olejku do masażu, który zmniejsza opuchliznę spowodowaną nagromadzaniem się wody, a ciało i skóra odwdzięczą Ci się elastycznością!

Stu mililitrowa butelka wydajnego olejku wystarczy na kilka miesięcy regularnego, codziennego użytku i na każdą część ciała, o którą chcesz zadbać: piersi, brzuch, pośladki i nie tylko. Doskonale się rozprowadza, szybko wchłania i nie pozostawia tłustego filmu.

Balsam na brodawki sutkowe

Obrzęk, podrażnienia i ugryzienia to częste problemy mam. Już na początku ciąży otoczki brodawek mogą stać się obrzęknięte i podrażnione. A karmienie? Wiemy,że bywa trudne (i to częściej niż może się wydawać!). Brodawki sutkowe nie są przyzwyczajone do tej czynności i mogą reagować zapaleniem, pękaniem, a nawetkrwawieniem. Balsam od Your KAYA ukoi podrażnienia, intensywnie nawilży i zabezpieczy przed urazami, by brodawki sutkowe szybciej doszły do siebie.

Balsam uzyskał pozytywną opinię dermatologiczną i toksykologiczną i NIE MUSI być ścierany z brodawek sutkowych przed karmieniem (zmywanie balsamu niejest konieczne, lecz zalecane).

Serum na piersi, brzuch i pośladki dla kobiet w ciąży i połogu - roll on

Pierwsze polskie pielęgnacyjne serum dla kobiet w ciąży w formie roll-on, które ujędrnia ciało, zapobiega swędzeniu napiętej skóry i przynosi jej ukojenie. Łagodząceserum z 97% składników pochodzenia naturalnego dopasowuje się do potrzeb zmieniającej się skóry i jest całkowicie bezpieczne dla kobiet w ciąży i połogu.

Prysznic czy kolacja? Pranie czy drzemka? Roll-on to rozwiązanie idealne dla mam, którym doskwiera brak czasu i energii, ale nie chcą rezygnować z kompleksowejpielęgnacji. Lekkie serum w postaci kremowego mleczka rozsmarujesz na ciele wygodnie i szybko.

Krem do pielęgnacji biustu

Wegański ujędrniający krem do biustu. Specjalnie opracowana formuła przeznaczona do stosowania przez kobiety w ciąży i mamy karmiące. Krem przynosi ulgę od bólu piersi, brodawek sutkowych i ich otoczek.

Działanie zmniejszające obrzęk i uczucie swędzenia stanie się sprzymierzeńcami także innych części ciała np. nóg, stóp czy dłoni. Skóra po użyciu kremu staje sięjedwabiście miękka. To uniwersalna formuła, która sprawdzi się u kobiet w ciąży, karmiących, dojrzewających dziewczynek, w trakcie miesiączki i u osób z wahaniami wagi.

i Autor: Materiały prasowe Your KAYA

i Autor: Materiały prasowe Your KAYA