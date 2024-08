Pielęgnacja naturalna na topie – 6 hitów, które znajdziesz w Douglas

Ta seria kosmetyków do włosów to sposób na gładkie, lśniące włosy! Sprawdź, dlaczego

Kosmetyki bazujące na składnikach pochodzenia naturalnego mają w zasadzie same zalety. Warto na nich zbudować całą pielęgnację. Wykorzystują to, co w naturze najlepsze, są przyjazne dla naszej skóry i mają czysty, minimalistyczny, przyjazny planecie i naszej urodzie skład. Do tego uwodzą zapachem i konsystencjami. Można uznać, że są jak przedłużenie kontaktu z naturą z benefitami dla urody.

KIEHL'S Midnight Recovery Concentrate Pielęgnacyjny koncentrat do twarzy na noc

Pielęgnacyjne serum do twarzy na noc Kiehl’s to wyjątkowe połączenie dobroczynnych olejków i naturalnych składników dla skóry w każdym wieku. Pielęgnuje, regeneruje oraz utrzymuje naturalne zasoby skóry tak, że pozostaje ona gładka, pozbawiona zmarszczek, nawilżona i promienna. Doskonale współgra z nocną fazą odpoczynku i odnawiania się skóry. Olejek skomponowany został z destylowanych substancji roślinnych takich jak: olejek z lawendy, olejek z wiesiołka i skwalen (lipid pozyskiwany z roślin, którego struktura jest bardzo zbliżona do lipidów występujących w skórze). Już w jedną noc pomaga przywrócić skórze witalność, widocznie zredukować zmarszczki, wygładzić oraz przywrócić blask zmęczonej skórze.

KIEHL'S Midnight Recovery Concentrate Pielęgnacyjny koncentrat do twarzy na noc, 312 zł/30 ml

CAUDALIE Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream

Ten ujędrniający krem pokochały Francuzki, a te jak wiadomo słyną z pięknej skóry i młodego wyglądu. Jego głównym składnikiem aktywnym jest wegański kolagen - kolagen pochodzenia roślinnego połączony z opatentowanym, stosowanym tylko przez nas kompleksem przeciwstarzeniowym (resweratrol z winorośli, kwasy hialuronowe i wegański stymulator kolagenu), żeby pobudzać wytwarzanie 3 typów kolagenu. Krem koryguje zmarszczki i ujędrnia skórę. Skóra staje się jednocześnie odżywiona, wygładzona i wyraźnie napięta.

CAUDALIE Resveratrol-Lift Firming Cashmere Cream, teraz w Douglas w supercenie 161,60 zł/50 ml

KORRES Greek Yoghurt Intensywnie nawilżająca maska do twarzy

Po tej probiotycznej maseczce skóra będzie wypoczęta jak po urlopie w Grecji. Zawiera prawdziwy jogurt grecki i technologię przyjazną mikrobiomom. Efekt? Natychmiastowa ulga dla odwodnionej, matowej i zmęczonej skóry. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. Ma właściwości przywracające równowagę, nawilżające, kojące, chłodzące, odżywcze, regulujące.

KORRES Greek Yoghurt Intensywnie nawilżająca maska do twarzy, 172 zł/100 ml

ORIGINS GinZing™ Brightening Eye Cream

Opuchlizna pod oczami to częsty problem. Z tym wyzwaniem poradzi sobie krem pod oczy ORIGINS. Zawiera kofeinę z ziaren kawy, która pomaga stymulować naturalną energię skóry, aby zrewitalizować jej wygląd oraz żeń-szeń - pomagający stymulować naturalną energię skóry, aby nadać jej witalny wygląd. Dodatkowo witamina C i niacynamid widocznie redukują cienie pod oczami – natychmiastowo i długoterminowo – usuwając opuchliznę, rozjaśniając i nawilżając. W kremie niż znajdziemy natomiast: aurylosiarczanu sodu (SLS), oleju mineralnego i składników pochodzenia zwierzęcego - z wyjątkiem pozyskiwanego bez okrucieństwa miodu i wosku pszczelego. Krem dostępny w dwóch odcieniach: COOL (jest idealny dla jasnych i średnich, chłodniejszych odcieni skór) oraz WARM (idealny dla średnich i głębokich, cieplejszych odcieni skóry).

ORIGINS GinZing™ Brightening Eye Cream, teraz w Douglas supercenie 135,20 zł/15 ml

NATURATIV Orange Flower

Spray, który warto mieć przy sobie przez całe lato, doskonały towarzysz każdej podróży i produkt, który pozwoli orzeźwić skórę w każdej sytuacji. Wspaniale odświeża i pielęgnuje. Dzięki formule mgiełki jest prosta w użyciu, odpowiednia w każdej sytuacji. Naturalna woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy jest bogatym w substancje odżywcze hydrolatem powstającym podczas destylacji olejku neroli. Świetna jako tonik dla każdego rodzaju cery, a szczególnie dla skóry zanieczyszczonej i przetłuszczającej się. Tonizuje, odświeża, działa ściągająco, reguluje wydzielanie sebum i pracę gruczołów łojowych.

NATURATIV Orange Flower, teraz w Douglas w supercenie, 31,20 zł/100 ml

CREAMY Olejek do mycia twarzy i demakijażu MORINGA PURE

MORINGA PURE to kosmetyk hydrofilowy o konsystencji olejku - po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną emulsję myjącą. Szybko i skutecznie usuwa nadmiar sebum, zanieczyszczenia, zwykły, jak i wodoodporny makijaż, także oczu. Pozostawia skórę miękką i gładką w dotyku, nawilżając ją i pielęgnując. Olejek jest łagodny dla skóry, nie wysusza. Polecany jest dla każdego typu cery - w szczególności dla cery normalnej, mieszanej, suchej i wrażliwej. Ma subtelny, botaniczny zapach, wzbogacony orzechową nutą. Wynika on ze składników aktywnych pochodzenia naturalnego, takich olej migdałowy czy olej moringa, sprowadzony z Haiti.

CREAMY Olejek do mycia twarzy i demakijażu MORINGA PURE, teraz w Douglas w supercenie 95,20 zł/100 ml

