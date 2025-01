Pielęgnacja skóry dojrzałej

Już po 25. roku życia w skórze spada ilość kwasu hialuronowego, czyli składnika odpowiedzialnego za utrzymanie jej odpowiedniego nawilżenia. Wiąże on wodę w naskórku i sprawia, że twarz jest gładka i jędrna. Gdy więc w organizmie zaczyna brakować tego składnika, skóra bardziej się przesusza i powoli traci elastyczność. Kilka lat później maleje także produkcja kolagenu, przez co na twarzy można zauważyć pierwsze zmarszczki. Ten proces znacznie przyspiesza po 40., kiedy skóra staje się bardziej wiotka, a owal zaczyna opadać. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Aby spowolnić pojawianie się zmarszczek przede wszystkim warto zwracać uwagę na tryb życia. Bardzo ważna jest dieta, z której należy wykluczyć dania typu fast food, które uszkadzają komórki skóry, czy słodycze, sprzyjające szybszej degradacji kolagenu i elastyny. Warto pamiętać też o piciu co najmniej sześciu szklanek wody dziennie, aby zapewnić cerze właściwe nawilżenie i przywrócić jej blask. Nie bez znaczenia jest także działanie od zewnątrz, czyli stosowanie odpowiednich kosmetyków. Cerze dojrzałej służą produkty bogate w kwas hialuronowy, zapewniający jej właściwe nawilżenie czy działające przeciwzmarszczkowo peptydy. Kluczowe są także kremy, zawierające retinol, składnik uwielbiany przez dermatologów ze względu na swoją skuteczność w profilaktyce anti-aging. Warto także pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej przez cały rok. Nawet zimą, w pochmurne dni aktywne jest promieniowanie UVA, które uszkadza DNA komórek i przyspiesza starzenie się skóry. Jakie produkty warto stosować, by zatrzymać czas?

PIĘKNY POCZĄTEK

Krem przeciwstarzeniowy na dzień i na noc, która w ciągu dnia chroni, wygładza, ujednolica i dodaje blasku, za to nocą wspiera regenerację, odnowę i nawilżenie skóry., Formuła łączy moc niacynamidu z ekskluzywną technologią Alfa [3R], która skutecznością przewyższa retinol. Dzięki temu połączeniu zapewnia nieprzerwaną pielęgnację przez 24 godziny: korekcję w dzień i odnowę nocą. Ultrasensoryczna konsystencja kremu The Exceptional Cream, dzień i noc jest lekka i płynna, zapewniając satynowe wykończenie na dzień, a jednocześnie wystarczająco otulająca, by zapewnić komfort na noc. Produkt jest odpowiedni dla każdego typu skóry, a jego nowoczesny i wyrafinowany zapach dodatkowo podkreśla jego wyjątkowość.

Wypróbuj: NUXE Nuxuriance ULTRA The Exceptional Cream dzień i noc, 339 zł/75 ml

KOSMETYK NIE TYLKO NA ZMARSZCZKI

Ten krem zawiera 0.5% retinolu w układzie mikroemulsji. Dzięki temu błyskawicznie uwalnia ten składnik do skóry właściwej i naskórka. Oprócz tego zawiera wyciąg z brokułu, olej z nasion słonecznika, czyli składniki wykazujące działanie przeciwzapalnie, pomagają ukoić i wyciszyć podrażnioną skórę. A kolei komples ZPRO™ łączy w sobie peptyd biomimetyczny oraz kultury komórek macierzystych Budlei Dawida, dzięki czemu kosmetyk stymuluje produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego oraz chroni i wzmacnia komórki skóry. Skład dopełnia kompleks ZCORE™ - złożony z peptydu biomimetycznego Caprooyl tetrapeptide-3 oraz wyciągu z Nostrzyka lekarskiego. Stymuluje on produkcję najważniejszych komponentów budulcowych skóry (kolagenu, fibronektyny i lamininy) i zapewnia stabilność strukturalną tych białek. Kosmetyk pomaga na głębokie linie i zmarszczki i jest idealny dla zmagających się z szorstką, chropowatą i zniszczoną słońcem cerą. Odpowiedni w redukowaniu przebarwień. Wykorzystywany w przebiegu leczenia zmian trądzikowych.

Wypróbuj: ZO ® SKIN SKIN HEALTH WRINKLE + TEXTURE REPAIR, 745 zł/50 ml

WIELOWYMIAROWY LIFTING

Zaawansowane serum do pielęgnacji skóry dojrzałej, które zmniejsza zmarszczki, linie mimiczne i zapewnia intensywne nawilżenie, napięcie i ujędrnienie skóry. Poprawia też kontur twarzy, modelując jej owal. To zasługa wielowarstwowego i wielowymiarowego liftingu twarzy 4D GLOBAL-LIFTTM. Powoduje natychmiastowe napięcie skóry, dzięki biopolimerycznej mikrosiateczce a także długotrwałe działanie polegające na stopniowym uwalnianiu oligosacharydów z trójwymiarowej sieci na powierzchni skóry. Zapewnia też lifting strukturalny, czyli powoduje wypełnienie głębokich zmarszczek od wewnątrz poprzez poprawę struktury skóry. Zawarty w serum niskocząsteczkowy kwas hialuronowy wnika w głębsze warstwy, a dzięki temu wiąże wodę w skórze, wypełniając ją od wewnątrz. Kosmetyk jest także bogaty w tzw. YOUTH ACTIVATOR, który zwiększa w skórze liczbę białek zwanych sirtuinami, przedłużające życie komórek i opóźniające proces starzenia.

Wypróbuj: YOSKINE GLOBAL LIFT. ZAAWANSOWANE SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE LIFTINGUJĄCE OWAL TWARZY, 249,99 zł/30 ml

PERFEKCYJNA OCHRONA

Nie tylko zmarszczki nas postarzają, bo sporo lat dodają zmiany pigmentacyjne i nierównomierny koloryt skóry. Ten kosmetyk skutecznie chroni przed fotostarzeniem i przebarwieniami. Zawiera 7% stężena innowacyjnego połączenia HERO 3 [PEP]TM, Lift-up Complex oraz Dragon Blood, dzięki czemu intensywnie liftinguje i silnie redukuje zmarszczki. W składzie ma także witaminę C, która działa antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i energizująco na skórę. Pomaga stymulować produkcję kolagenu. Kosmetyk zawiera także ceramidy, odbudowujące naturalną barierę lipidową skóry. W efekcie eliminuje uczucie ściągnięcia i suchości oraz zapewnia znaczącą poprawę nawilżenia. Kropką nad i jest filtr SPF 50+, który zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem oraz fotostarzeniem skóry i przebarwieniami.

Wypróbuj: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Krem ochronny SPF 50+ do twarzy, szyi i dekoltu, 54,99 zł/40 ml

ELIKSIR MŁODOŚCI

Specjalistyczne serum ujędrniające to połączenie optymalnie dobranych składników aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym. Wśród nich znajduje się tripeptyd miedziowy 0,5%, który stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów, w tym kwasu hialuronowego. W efekcie kosmetyk przywraca skórze sprężystość. Oprócz tego w składzie ma także kompleks peptydów biomimetycznych 25% chroniący włókna kolagenowe przed uszkodzeniem, co zmniejsza tendencję do powstawania oraz pogłębiania się zmarszczek. Z kolei zawarty w nim kompleks czynników wzrostu 10% sprawia, że skóra staje się jędrna, gładka i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Serum ma w składzie także odpowiedzialny za właściwe nawilżenie hydrolizowany kwas hialuronowy i hialuronian sodu. Połączenie cząsteczek kwasu o różnej wielkości sprawia, że efektywnie przenikają do głębszych warstw, wspomagając procesy regeneracji i wypełnienia zmarszczek. W rezultacie przy regularnym stosowaniu serum skóra jest napięta i wygładzona. Ma lekką, żelową konsystencję, która idealnie współgra z dziennym kremem.

Wypróbuj: BASICLAB Serum ujędrniające 0,5 czystych peptydów miedziowych, 269,99 zł/30 ml, dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

WSPARCIE DLA DŁONI

Oprócz pielęgnacji cery, nie można zapominać o dłoniach, które często zdradzają wiek. Z wiekiem spada w skórze ilość lipidów, przez co stają się przesuszone, a ochronna bariera słabnie, co skutkuje częstymi podrażnieniami. W codziennej pielęgnacji sprawdzi się mydło bogate w drogocenny olej z wiesiołka, które stanowi idealne wsparcie dla mikrobiomu skóry. Kosmetyk jest odpowiedni dla skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do alergii. Produkt został przetestowany dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry (AZS).

Wypróbuj: BARWA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka, 12,99 zł/500 ml