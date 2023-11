Pielęgnacja skóry dojrzałej. Co powinnaś wiedzieć?

Co jest najważniejszą zasadą wieczornej rutyny pielęgnacyjnej? Systematyczność. Tylko wykonywana każdego wieczoru naprawdę ma szansę wpłynąć dobroczynnie na skórę i sprawić, że dłużej będzie ona wyglądać młodo i atrakcyjnie. Nie musisz też używać tysiąca kosmetyków – ważne, aby odpowiedzieć na podstawowe, fizjologiczne potrzeby skóry oraz skupić się na indywidualnych wymaganiach. Podpowiadamy, jak powinna wyglądać wieczorna pielęgnacja – aby przedłużała młodość i dawała dużo satysfakcji.

NA POCZĄTKU MUSI BYĆ CZYSTO

To nie wymysły i fanaberie – naprawdę warto poświęcić chwilę wieczorem na porządne dwuetapowe oczyszczanie skóry. Pierwszy krok pomaga usunąć makijaż i resztki kremu z filtrami – przyda się tu bogaty balsam, mleczko lub płyn micelarny. Kolejny krok to dokładne umycie buzi – wybierz coś nieperfumowanego, delikatnego, tak aby nie zakłócić naturalnego mikrobiomu i nie naruszyć ochronnej bariery skóry. Wszystko możesz zakończyć przetarciem skóry tonikiem lub hydrolatem.

CZAS NA KURACJĘ

Jeśli twoja skóra ma konkretne problemy i potrzebuje specjalistycznych produktów – teraz jest na nie pora. Wszelkie zabiegi punktowe najlepiej przyjmą się na suchej, umytej skórze.

ŚWIADKOWIE NAOCZNI

Okolica oczu to wyjątkowo wymagający obszar – to tutaj pojawiają się najszybciej zmarszczki i inne oznaki starzenia: cienie, worki, obrzęki. Im jesteś starsza, tym staranniej dbaj o powieki górne i dolne. Przetestuj nowość EISENBERG Paris The Eye Serum. To ultraskoncentrowane serum oferuje koktajl witamin, roślin i peptydów, zapewniając doskonałe działanie liftingujące, nawilżające, odblokowujące i niwelujące oznaki zmęczenia. Pomaga w redukcji sińców, korekcji opadających powiek i kurzych łapek, poprawia także mikrokrążenie. Delikatna, lecz silna formuła żelowego serum walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry. Kontur ocz u staje się napięty, wygładzony, odświeżony i odmłodzony.

WODA NA SEN

Nawilżaj skórę dwa razy dziennie. Odpowiednio nawodniona będzie gładka, pięknie odbije światło, będzie sprężysta i wypełniona. Zmarszczki i linie nie będą miały szans zagościć na niej na dłużej.

JAK POD KOŁDRĄ

Jeśli nie masz skóry trądzikowej – wieczorem przyda się dodatkowa warstwa kremu o bardziej bogatej konsystencji. Proponujemy MEDIDERMA SENS - AGE MD G-ACTIVATOR Nourishing krem odżywczy aktywujący komórki. Jego bogata konsystencja jest idealna dla skóry suchej, a także wrażliwej. Tripeptyd-32 wydłuża życie komórek i zapobiega ich uszkodzeniom przez czynniki zewnętrzne. Teprenon pomaga osiągnąć równowagę metaboliczną w komórkach i poprawia komunikację międzykomórkową. Adenozyna pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu, wspomaga mikrokrążenie w skórze oraz wygładza zmarszczki mimiczne. Olej arganowy poprawia elastyczność i nawilżenie skóry. Możesz też wmasować w skórę kilka kropli olejku. Wszystko po to, aby uniemożliwić odparowywanie wody z naskórka w czasie, kiedy śpisz, a temperatura ciała naturalnie się podnosi. Uwaga: w noce, kiedy stosujesz krem z retinoidami (takie produkty warto używać 3 – 4 razy w tygodniu) – nie przykrywamy go już niczym,bo może to spowodować podrażnienia.

Wypróbuj doskonały produkt SESDERMA RETI AGE Serum. Oparte jest ono na trzech formach zbawiennego dla skóry retinolu (retinol, retinyl, retinaldehyd). Dzięki zaawansowanej technologii opartej na nanosomach, składniki Reti Age wnikają w głąb skóry, nie powodując podrażnień ani zaczerwieniania. Dzięki połączeniu witaminy A z takimi składnikami jak czynniki wzrostu koktajl antyoksydacyjny czy kwas hialuronowy Sesderma RETI AGE Serum eti Age zapewnia działanie przeciwstarzeniowe, łagodzące i przeciwzapalne.

A każdy piękny poranek zacznij od kapsułek Medilâge anti âge, aby wspomóc skórę do walki z wolnymi rodnikami także od środka. Ta formuła łączy dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD®, które radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry, ale również pomagają chronić DNA komórek skóry.

